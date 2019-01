Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta rapita prima delle sue nozze

Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: Julieta viene rapita prima delle sue nozze

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il rapimento di Julieta! La povera Uriarte viene imprigionata in una stanza di un’abitazione misteriosa. Il tutto accade proprio prima del tanto atteso matrimonio con Saul. Vi abbiamo già anticipato il ritorno del maggiore dei fratelli Ortega. Quest’ultimo torna a Puente Viejo sorprendendo tutti. Infatti, tutti sono convinti che il giovane sia morto dopo essere fuggito dalla prigione. A spararlo è stato il suo stesso fratello, Prudencio. Julieta, nel frattempo, cerca qualche indizio che possa rivelarle chi ha ucciso il suo amato. Ben presto, la ragazza comprende che a far sparire Saul è stato suo marito. Julieta, a questo punto, pensa a un piano per eliminare Prudencio. Proprio quando sta per mettere fine alla vita del suo consorte, ecco che riappare di fronte a lei Saul, che la ferma. Da questo momento in poi, i due innamorati non si separano più. Dopo qualche tempo, Prudencio concede addirittura le carte del divorzio a Julieta.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta scompare misteriosamente

Prudencio decide finalmente di concedere le carte del divorzio a Julieta. La Uriarte è ora pronto a rendere ufficiale il suo amore per Saul diventando sua moglie. Alcune vicende, però, portano la nipote di Consuelo e rimandare continuamente le nozze. Alcuni cittadini di Puente Viejo stanno male e, dunque, Julieta sente il bisogno di aspettare. Ed ecco che quando finalmente decide di sposare il suo Saul viene misteriosamente rapita. La Uriarte, poco prima del matrimonio, chiede di avere un momento di solitudine per pensare. Adela va poi a cercarla per accompagnarla in chiesa, ma di lei non c’è più traccia.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta scompare, Saul inizia a pensare che lei non voglia sposarlo

Julieta è scomparsa, nessuno sa dove si trova. Saul inizia a pensare che la sua amata sia fuggita e che non voglia più diventare sua moglie. Nel frattempo, la Uriarte si ritrova rinchiusa in una stanza a lei sconosciuta. Vestita da sposa, la nipote di Consuelo non riesce a trovare alcuna via di fuga. Riuscirà Saul a trovarla prima che sia troppo tardi?