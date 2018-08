Il Segreto anticipazioni spagnole: Fulgencio e Fernando uniti per vendetta

Anticipazione spagnole Il Segreto: Fernando Mesia si allea con Fulgencio per vendicarsi di Donna Francisca

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano importanti risvolti nella trama di Puente Viejo, in particolare per quanto riguarda Donna Francisca. Come vi abbiamo già anticipato qualche tempo fa, la Montenegro scompare dal piccolo paesino improvvisamente e proprio in questa circostanza arriva alla Casona Fernando Mesia. Un grande ritorno quello del figlio di Olmo, che comunica a Raimundo e Mauricio di dover eseguire gli ordini di Francisca. In seguito, Raimundo scopre dove si trova la moglie, ovvero in un sanatario. L’Ulloa la raggiunge in gran segreto e scopre le terribili condizioni in cui si trova. Infatti, la dark lady appare irriconoscibile. Dietro a questa drammatica situazione c’è proprio Fernando. L’ex marito di Maria Castaneda, in realtà, torna a Puente Viejo per vendicarsi della Montenegro. Il suo piano inizia proprio con le torture che la donna deve vivere all’interno del sanatario. Qui a darle forza ci pensa Raimundo, che però comprende che presto potrebbe accadere qualcosa di davvero grave alla sua amata.

Il Segreto: Fulgencio e Fernando tornano a Puente Viejo per vendetta

Raimundo ha ragione, qualcosa di terribile potrebbe accadere a Donna Francisca, chiusa in sanatario in condizioni terribili. Fernando finge di essere dalla loro parte, ma dopo aver parlato con l’Ulloa ecco che incontra un altro personaggio del passato. Stiamo parlando di Fulgencio. Per chi non lo ricordasse, lo psichiatra insieme alla moglie Bernarda cercò di impossessarsi delle ricchezze della Montenegro. Quando quest’ultima scoprì la verità, uccise prima la donna e poi fece chiudere Fulgencio in sanatario, facendogli vivere momenti terribili nelle mani di medici senza alcuna pietà. Ora Fernando e Fulgencio sono pronti a vendicarsi di tutto il male che ha commesso Francisca nei loro confronti. Mentre il Mesia si trova alla Casona a gestire gli affari della Montenegro, lo psichiatra pare sia molto vicino alla dark lady.

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca nelle mani di Fernando e Fulgencio

Fulgencio sembra essere molto vicino a Donna Francisca. Lo psichiatra, insieme a Fernando, ha intenzione di distruggere per sempre la vita di Raimundo e della Montenegro. Ce la faranno? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Fino a ora, la nostra dark lady è sempre riuscita a superare tutte le difficoltà, ma l’alleanza tra questi due uomini sembra essere impossibile da fermare.