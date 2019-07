Il Segreto anticipazioni spagnole: un’assassina si nasconde a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: un’omicida colpirà molto presto? I cittadini di Puente Viejo potrebbero essere in pericolo

Si nasconde un’assassina a Puente Viejo. Chi è? Non è la prima né l’ultima, ovviamente, e non è detto che si sia trasferita nella paesino degli infiniti misteri con cattive intenzioni. Tutti si chiederanno chi sia stato ad aver sparato a Carmelo, che verserà in condizioni decisamente critiche: stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, il sindaco cercherà di vendicarsi in tutti i modi per la morte di Adela (sua moglie), ma il suo piano gli si ritorcerà contro e si troverà in un lago di sangue.

Il Segreto spoiler spagnoli, il passato da assassina di Lola: Francisca Montenegro confessa tutto

L’assassina che si celerà tra gli abitanti di Puente Viejo è Lola. Vi abbiamo parlato largamente di lei e adesso sappiamo, grazie a una confessione fatta da Francisca Montenegro, che in passato si è sporcata le mani di sangue. Vorrà colpire ancora? E chi in particolare? Verrà gettata una lunga ombra su questo nuovo personaggio. Bisognerà però indagare a fondo sul suo passato perché sappiamo bene tutti che la Montenegro è brava a mistificare a proprio piacimento fatti riguardanti personaggi per lei molto scomodi.

Carmelo muore a Il Segreto? Severo preoccupato, Esteban potrebbe agire presto

Le anticipazioni future de Il Segreto ci rivelano anche che Severo sarà molto preoccupato: teme di perdere l’amico Carmelo, che però si riprenderà e non perderà il suo desiderio di vendetta. Lui è stato sparato quasi a morte da Esteban Fraile, colui che ha causato l’incidente che ha spezzato la vita di sua moglie. Ci sarà presto la resa dei conti o Esteban lo farà fuori adesso che è privo di energie?