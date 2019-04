Il Segreto, arriva Lola: ecco chi è la nuova Pepa di Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto, l’arrivo della nuova Pepa: Lola, la new-entry

Grandi anticipazioni dalla penisola iberica per quanto riguarda la trama de Il Segreto. Sempre nuovi arrivi a Puente Viejo e questa volta vi parliamo di una new-entry tutta femminile. Negli episodi presto in onda in Spagna farà il suo arrivo una signorina di nome Lola. A quanto pare il personaggio di cui vi stiamo parlando è destinato a divenire, in un certo senso, la nuova Pepa della soap opera spagnola. In questi anni, già diverse volte i telespettatori hanno riscontrato in diverse donne appartenenti alla telenovela alcuni tratti fisici e/o caratteriali tipici dell’indimenticabile primo e grande amore di Tristan.

Il Segreto: Lola come Pepa? Tutto sulla nuova arrivata di Puente Viejo

Tra le tante donne appartenenti alla trama de Il Segreto ci viene in mente una delle ultimissime protagoniste femminili, ovvero Julieta. La Uriarte ha dato al pubblico l’impressione di essere davvero molto simile alla dolce Pepa. In ogni caso, non è da dimenticare Aurora. Con la sua grande dolcezza e dedizione per l’altro, la sorella di Gonzalo ha sempre dato l’impressione di essere arrivata proprio per far vivere il ricordo della sua defunta madre. Tornando a ciò che presto andrò in onda in Spagna, vi sveliamo che Lola sarò interpretata dall’attrice Lucia Margò. Quello che più incuriosirà i fan della soap ambientata a Puente Viejo è la storia d’amore che nascerà tra la nuova arrivata e Prudencio.

Anticipazione Il Segreto: nasce l’amore tra Lora e Prudencio

Come è possibile leggere su Cultura En Serie, Prudencio rimarrà senza parole di fronte la notevole bellezza di Lola e si innamorerà di lei. Francisca Montenegro non sarò d’accordo con la loro relazione e tenterà in tutti i modi di ostacolare il loro amore. L’Ortega darà retta alla dark-lady o seguirà il cuore?! Staremo a vedere!