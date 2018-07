Anticipazioni Il Segreto: arriva Laura, Saul la bacia e Julieta li scopre

Anticipazione Il Segreto: a Puente Viejo arriva l’infermiera Laura, Saul apre di nuovo il suo cuore?

A Puente Viejo arriva Laura nelle prossime puntate de Il Segreto, un’infermiera che riesce a entrare nel cuore di Saul. Si tratta di un’infemiera che giunge nel piccolo paesino spagnolo per dare aiuto. Inizialmente tra loro sembra non esserci nulla. Infatti, l’Ortega accoglie la giovane a Puente Viejo con molta freddezza. La ragazza deve prendersi cura di Prudencio che sta male e degli operai che lavorano per Donna Francisca. Laura, dopo qualche giorno, confessa ai due fratelli di sentirsi molta sola, in quanto non conosce nessuno. A questo punto, Saul le propone di trascorrere un po’ di tempo insieme. Oltre ciò, le promette che presto le presenterà le altre donne del paese. Intanto, a Puente Viejo c’è una vera e propria rivoluzione contro Donna Francisca. In particolare, Larraz inizia a lamentarsi delle condizioni in cui lavorano i suoi operai e quando suo figlio si fa male la situazione si complica.

Il Segreto anticipazioni: Saul bacia Laura e Julieta assiste alla scena

Nel frattempo, Saul e Laura trascorrono i primi momenti da soli, ma in realtà il giovane ha uno scopo. Infatti, l’Ortega chiede all’infermiera di fingere per ingelosire Julieta. Ed ecco che la Urtiare capisce che il suo amato, perso per la promessa fatta a Prudencio e Donna Francisca, si sta avvicinando alla nuova arrivata. Infatti, la Uriarte vede qualcosa di davvero inaspettato! Julieta assiste a un bacio tra Saul e Laura. La giovane non si sarebbe mai aspettata di vedere il suo grande amore avvicinarsi a un’altra donna. Intanto, Prudencio racconta a Donna Francisca che il fratello potrebbe essersi di nuovo innamorato. Il minore dei fratelli Ortega non ha potuto non notare l’attrazione che c’è tra Saul e Laura.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta sa della storia che sta per nascere tra Saul e Laura, Prudencio felice

Prudencio è felice di vedere Saul vicino a Laura, in quanto così finalmente potrebbe riuscire a conquistare Julieta. Pertanto, decide di aiutare il fratello ad avvicinarsi ancora di più all’infermiera. Alla Uriarte iniziano ad arrivare voci su questa nuova storia d’amore che sta per nascere. In realtà, Saul chiede a Laura di aiutarlo a ingelosire Julieta. L’infermiera accetta e dà una mano all’Ortega fingendo tutto. Non solo, in questio modo il giovane vuole convincere Prudencio che finalmente ha dimenticato la Uriarte.