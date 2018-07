Anticipazione Il Segreto: Francisca salva Saul, Julieta rinuncia all’amore

Il Segreto anticipazioni: Prudencio sempre più furbo, Saul esce dal carcere grazie a Donna Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Prudencio riesce a separare Saul e Julieta, attraverso un piano che coinvolge anche Donna Francisca. Il maggiore dei fratelli Ortega si trova attualmente in carcere, accusato della morte del professore dell’università che frequentava. Questo è avvenuto a causa dell’intervento di Prudencio, il quale ha fatto in modo che il fratello venisse messo dietro le sbarre. In seguito, il giovane decide di proporre a Saul di prendersi tutta la colpa lui. Ovviamente, il ragazzo che ricorda tanto Tristan non può accettare. Prudencio riesce così a convincere Donna Francisca a pagare la cauzione del fratello, che una volta uscito dal carcere dovrà fuggire insieme a lui ancora una volta. Saul accetta questo piano e lo propone anche a Julieta, la quale decide di fuggire con loro. Prudencio scopre che i due amanti si sono messi d’accordo per fuggire insieme e così sceglie di andare, ancora una volta, contro il fratello. In particolare, il giovane confessa a Saul che Francisca non è più d’accordo a pagare la cauzione.

Anticipazione Il Segreto: Julieta rinuncia a Saul per salvare Donna Francisca

Per ottenere ciò che vuole, Prudencio rivela a Donna Francisca di avere in mente un’idea per allontanare per sempre Julieta e Saul. Il giovane dichiara al fratello che la Montenegro è disposta ad aiutarlo solo quando avrà concluso la sua relazione con la Uriarte. Saul non ha intenzione di accettare. Nel frattempo, anche Julieta viene a conoscenza di questa proposta e decide di accettare, per ridare la libertà al suo amato. Grazie all’aiuto di Raimundo e alle conoscenze di Donna Francisca, Saul viene dichiarato dal giudice innocente. Finalmente il maggiore dei fratelli Ortega può tornare in libertà, ma qualcosa è irrimediabilmente cambiato. Julieta non vuole più avere a che fare con lui.

Anticipazioni Il Segreto: Saul torna a casa, ma Julieta non vuole stare con lui

Julieta questa volta ha preso davvero la decisione di lasciare Saul. La Uriarte è costretta a stare lontana dal giovane Ortega e il piano di Prudencio è riuscito nel migliore dei modi. Dopo essere stato riaccolto nel migliore dei modi nella Villa della Montenegro, Saul corre da Julieta, che lo respinge. Intanto, Raimundo pensa sia finalmente arrivato il momento di convolare a nozze con Francisca.