Il Segreto anticipazioni, tragedia: Raimundo torna, ma in stato vegetativo

Nelle prossime puntate Francisca e Matias riescono a riabbracciare l’Ulloa, che ormai non è più quello di un tempo: le sue condizioni cliniche sono devastanti, in quanto appare incosciente di ciò che gli accade intorno

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti Raimundo sono tutt’altro che positive! L’Ulloa torna a Puente Viejo, ma in stato vegetativo: una condizione clinica di incoscienza e inconsapevolezza di sé e dell’ambiente circostante. I telespettatori non ritroveranno il Raimundo di un tempo! Una notizia drammatica, che sconvolge Donna Francisca e Matias. Il tutto accade quando il Castaneda si unisce a Mauricio nelle ricerche di Campuzano. I due sono certi che quest’ultimo sia l’unica persona a conoscenza dell’attuale posizione di Raimundo. La Montenegro ripone in loro tutta la sua fiducia. Cercando di essere furtivi, Mauricio e Matias rapiscono Campuzano e tornano a puente Viejo, grazie alla pista che il Capitano Huertas ha consegnato loro.

Dopo la morte di Donna Eulalia, il malvivente è l’unica persona che potrebbe aiutarli a ritrovare l’Ulloa. A questo punto, Mauricio e Matias lo trascinano a La Habana, con lo scopo di costringerlo a confessare dove si trova Raimundo. Ma le anticipazioni rivelano che Isabel si intromette nei loro piani! Il tirapiedi di Donna Eulalia riesce a togliersi la vita prima di essere interrogato, grazie all’aiuto della Marchesa, che non vuole che Raimundo venga ritrovato. Il ritorno dell’Ulloa a Puente Viejo andrebbe contro i suoi interessi. Improvvisamente Mauricio comunica a Francisca che Campuzano è morto. Ovviamente la Montenegro si dispera di fronte a questo annuncio e la Marchesa non riesce a nascondere la sua felicità.

Francisca, però, ha dei sospetti su Isabel e la accusa di aver consegnato a Campuzano l’arma con cui togliersi la vita. Intanto, Huertas rivela alla Montenegro che Raimundo è riuscito a fuggire e sono state trovate le tracce del branco che l’ha inseguito. Matias è fortemente preoccupato per suo nonno, in quanto teme che sia solo e senza cibo, visto che sia Campuzano che Eulalia sono morti. Ed ecco che Mauricio annuncia al Castaneda che hanno localizzato Raimundo e che lo stanno riportando a Puente Viejo! Una grande notizia, ma la felicità di Matias si spegne quando può finalmente riabbracciarlo.

Raimundo arriva a La Habana sdraiato su una barella e le sue condizioni appaiono subito abbastanza preoccupanti. Un pastore l’ha trovato in montagna e ha cercato di prendersi cura di lui, ma questo non è bastato. Infatti, l’Ulloa è ormai in stato vegetativo e non dà alcun segno di ripresa. Il medico informa Donna Francisca che Raimundo potrebbe restare in questo stato per anni. Il colpo che ha ricevuto, purtroppo, gli ha svuotato la mente e ora non risponde più ad alcuno stimolo. Matias fa visita al nonno e il suo cuore si rompe in mille pezzi. Le anticipazioni spagnole annunciano: “Raimundo non c’è più“.

Donna Francisca non abbandona suo marito, a cui chiede di reagire. Ma le sue suppliche sono inutili.