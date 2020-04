Il Segreto anticipazioni maggio 2020: rivoluzioni, tradimenti e delusioni

Anticipazioni Il Segreto maggio 2020: Matias e Marcela sempre più distanti

Nel corso delle puntate de Il Segreto che andranno in onda a maggio 2020, assisteremo a momenti di grande tensione tra i protagonisti di Puente Viejo. Sono diverse le vicende che portano i nostri personaggi ad avere forti discussioni e sospetti. Tra rivoluzioni, tradimenti e delusioni il pubblico di Canale 5 assisterà, dunque, a diversi colpi di scena. In particolare, vedremo ancora al centro della scena il deludente rapporto che c’è, in questa dodicesima stagione, tra Matias e Marcela. La coppia sta vivendo un periodo molto difficile e vi anticipiamo che per loro è complicato ritrovare la serenità che condividevano un tempo. La Del Molino non sa più come gestire il ritorno del marito, da cui è rimasta profondamente delusa. Sappiamo bene che la giovane ha avviato una relazione extraconiugale con Tomas. Quest’ultimo, profondamente innamorato, fa una particolare proposta a Marcela!

Il Segreto puntate italiane maggio 2020: Matias insieme ad Alicia, Donna Francisca alleata con la Marchesa Isabel

Le anticipazioni annunciano che Tomas propone a Marcela di partire insieme e di iniziare una nuova vita lontano da Puente Viejo. Ciò accade mentre Matias si ritrova a mandare avanti una dura battaglia contro la Marchesa Isabel. Infatti, vedremo il giovane Castaneda in prima linea nei vari scioperi che rivoluzionano Puente Viejo. Al suo fianco vedremo Alicia Urrutia! Vi abbiamo già anticipato, in questi giorni, che tra i due nasce una relazione extraconiugale! Matias non riesce a resistere alla tentazione e si lascia andare alla passione con la sua collega. Nel frattempo, vedremo Donna Francisca rifugiarsi in casa di Isabel. Quest’ultima offre alla Montenegro l’opportunità di riprendersi ciò che un tempo era sua, in cambio di un’alleanza.

Anticipazioni future Il Segreto: Don Ignacio scopre la relazione che c’è tra Adolfo e Rosa

Donna Francisca si allea con Isabel, ma Raimundo non sa ancora quanto sta accadendo. Intanto, vi anticipiamo che Don Ignacio scopre qualcosa che lo delude parecchio! Scendendo nel dettaglio, la storia d’amore di Adolfo e Rosa esce allo scoperto! Un duro colpo per Ignacio che, come possiamo già immaginare, non riesce ad accettare questa situazione. Nel frattempo, a Puente Viejo fa il suo ritorno Onesimo nel corso delle puntate in onda a maggio 2020.