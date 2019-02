Il Segreto anticipazioni: Isaac invita Elsa a lasciare Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto: Isaac chiede a Elsa di lasciare Puente Viejo a causa delle richieste di Antolina

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il Segreto, che vedono ancora protagonisti Isaac, Elsa e Antolina. Quest’ultima crea non pochi problemi ai due innamorati. Disposta a tutto pur di restare a fianco al Guerrero, l’ex ancella arriva anche a commettere un omicidio. Dopo aver cercato di uccidere Elsa, decide di mettere fine alla vita del padre di quest’ultima, Amancio. Papà e figlia si uniscono per indagare su Antolina, la quale ha un passato abbastanza misterioso e le sue intenzioni appaiono pericolose. Amancio scopre che l’ex ancella aveva una relazione segreta con suo figlio Jesus. Ma ecco che la giovane sceglie di mettere fine alla vita dell’uomo, al fine di non far uscire fuori tutta la verità. L’ex ancella si reca nella locanda dei Castaneda, dove Amancio sta soggiornando a causa di un recente incidente, e lo uccide. Inutile dire che Elsa soffre per la morte del padre e accusa Antolina di esserne la vera colpevole. Nel frattempo, la Laguna lascia Puente Viejo per assistere al funerale di suo papà nel loro paese di origine.

Il Segreto anticipazioni: Elsa si stabilisce a Puente Viejo grazie all’aiuto di Adela, Matias e Marcela

Elsa si reca nel suo paese di origine per assistere al funerale del padre e proprio qui scopre che la sua famiglia aveva diversi debiti. Dunque, la Laguna comprende di non essere più una ragazza benestante e decide di continuare la sua vita a Puente Viejo, dove può chiedere aiuto a Matias e Marcela. I due coniugi Castaneda le permettono con piacere di vivere alla locanda e Adela la assume come sua aiutante nella scuola di Puente Viejo. Antolina assiste a quanto sta accadendo e non accetta il fatto che Elsa si sia stabilita definitivamente nel piccolo paesino spagnolo.

Anticipazione Il Segreto: Isaac fa una richiesta inaspettata a Elsa

Antolina continua a vedere Elsa come una minaccia. L’ex ancella teme che la Laguna possa portarle via Isaac e così mette alle strette quest’ultimo. In particolare, chiede al marito di non avvicinarsi alla sua ex fidanzata e di non avere alcun contatto con lei. Stressato da questa situazione, Isaac si sente costretto a chiedere a Elsa di lasciare Puente Viejo. Una doccia fredda per la Laguna, che però informa il suo ex fidanzato di non avere alcuna intenzione di lasciare il paesino. Intanto, anche Consuelo ha dei seri dubbi su Antolina, tanto che chiede a Marcela di stare attenta.