Il Segreto anticipazioni, Francisca e Raimundo si sposano: ecco quando

Anticipazione Il Segreto, il matrimonio di Francisca e Raimundo: tutti i dettagli

Dopo tanti anni e moltissimi tira e molla, Francisca e Raimundo sono pronti a coronare il proprio sogno d’amore. La dark-lady de Il Segreto e il suo amatissimo Ulloa convolano finalmente a nozze. La puntata in cui viene celebrato il matrimonio tra la Montenegro e il padre della dolce Emilia va in onda tra non moltissimi giorni. L’uomo ha deciso di unirsi alla sua amata una volta per tutte. L’amore che li ha legati fin’ora ha sempre contraddistinto la loro grande storia d’amore da tutte le altre. Tra tutti, loro sono la coppia più duratura tra quelle nate a Puente Viejo, nonostante gli innumerevoli ostacoli incontrati nel corso della loro vita.

Il Segreto anticipazioni: Francisca e Raimundo diventano marito e moglie

Il matrimonio va bene, anche se la felicità degli sposi viene contrastata dalla ravvia di Saul. In ogni caso, i due innamorati riescono a pronunciare il fatidico ‘sì, lo voglio’ senza alcun tipo di intoppo. Francisca e Raimundo sono felicissimi e si apprestano a trascorrere la loro prima notte da marito e moglie. Rimasti ormai soli dopo i festeggiamenti, la Montenegro e Ulloa si lasciano andare ad altre e dolcissime dichiarazioni amorose. La cattivissima della soap opera spagnola di Aurora Guerra spiazza nel rivelare che sarà la moglie di Raimundo anche se dovesse essere l’ultima cosa che fa nella sua vita. Anche lui contraccambia il pensiero, tant’è che svela: “Tu sei il mio inizio e la mia fine.”

Anticipazioni Il Segreto: le nozze di Francisca e Raimundo

Nonostante la felicità per il matrimonio andato a buon fine, Francisca Montenegro non riesce a togliersi dalla testa i suoi problemi a La Villa con Saul in primis. A quanto pare, anche Severo ha richiesto di parlare con la donna. Il marito di Candela è disperato per la situazione in cui è finito a causa della scomparsa di suo figlio Carmelito e comincia a credere che la dark-lady sia in qualche modo colpevole.