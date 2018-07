Anticipazioni Il Segreto: Candela muore per salvare Carmelito

Il Segreto anticipazioni: Candela muore per colpa di Venancia

Puente Viejo deve affrontare una nuova perdita, ovvero quella di Candela, nelle prossime puntate de Il Segreto. A provocare la morte della pasticcera è proprio Venancia, la quale porta a termine il suo piano come previsto. La donna ha scelto di giungere nel piccolo paesino spagnolo proprio con lo scopo di vendicarsi della ex nuora. A rapire il piccolo Carmelito è stata proprio Venancia, la quale ha anche fatto di tutto per separare Candela e Severo. Finalmente, dopo diversi giorni, la donna decide di mettersi in contatto con la pasticcera attraverso una telefonata. Venancia chiama la Mendizabal, a cui rivela di voler avere un incontro con lei. La moglie di Severo si reca nel posto deciso dall’ex suocera. Qui Candela chiede alla donna di ridarle Carmelito e le promette che non farà denuncia alla polizia. Ma il piano di Venancia si rivela più crudele che mai. Infatti, il suo scopo è quello di portare la povera Candela alla morte.

Anticipazione Il Segreto: Venancia provoca la morte di Candela

Venancia dichiara a Candela di avere nella cesta il piccolo Carmelito, ma di non essere disposta a riconsegnarglielo. Dopo uno scontro verbale, la donna lascia cadere la cesta nel vuoto. Una vera e propria trappola per la moglie di Severo. Sull’orlo del precipizio Candela tenta di salvare il bambino, ma inutilmente. Dall’altra parte del ponte Severo assiste alla scena. Il Santacruz riesce a raggiungere il luogo, attraverso una lettera scritta dalla moglie prima di raggiungere Venancia. Sicura che dentro la cesta ci sia Carmelito, Candela si getta nel vuoto perdendo la vita. Severo non può fare nulla per salvare la pasticcera e corre insieme ai suoi amici pronto a uccidere Venancia. Nicolas e Carmelo riescono a fermarlo.

Anticipazioni Il Segreto: Puente Viejo distrutto per la morte di Candela

Venancia provoca così la morte di Candela, sotto gli occhi di Severo. Quest’ultimo non può fare nulla per salvare la moglie. Nel corso delle prossime puntate vedremo Puente Viejo distrutto dal dolore per la perdita della pasticcera, da sempre amata da tutti gli abitanti. Nel frattempo, Severo medita vendetta nei confronti di Venancia, tanto che la rapisce!