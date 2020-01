Anticipazioni Il Segreto: Fernando confessa i suoi crimini al suo ex alleato

Il Segreto anticipazioni: Fernando confessa i crimini commessi negli ultimi mesi a Puente Viejo

Fernando confessa finalmente i suoi crimini nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Il Mesia si ritrova a vivere una situazione che lo porta a rivelare la verità sui delitti commessi in questi ultimi mesi. Come già sospetta Raimundo, il figlio di Olmo è l’unico responsabile degli eventi tragici avvenuti ultimamente a Puente Viejo. Anche ciò che è accaduto durante il suo matrimonio con Maria Elena rappresenta il risultato di un suo orribile piano. Maria ancora non sa di essere finita nelle mani sbagliate, ma non appena se ne accorge è troppo tardi. Infatti, vedremo la Castaneda in pericolo. Ma mentre la Castaneda riesce fortunatamente a mettersi in salvo, Esperanza e Beltran finiscono nella rete di Fernando. Quest’ultimo, rimasto ormai da solo e senza alcun sostegno, decide di rapire i due figli di Maria per vendicarsi. A cercare di salvare la vita dei due bambini ci pensa proprio il sottosegretario Juan Garcia Morales, che oggi vediamo come suo unico alleato.

Anticipazione Il Segreto, Fernando l’unico responsabile degli ultimi tragici eventi: il Mesia rapisce i figli di Maria, Molares riesce a trovarlo

Vi abbiamo già rivelato il motivo per cui Juan Garcia Morales cerca vendetta contro gli abitanti di Puente Viejo. Ad aprirgli gli occhi ci pensa Raimundo, il quale gli fa dunque capire che dietro tutti i tragici avvenimenti degli ultimi mesi c’è proprio Fernando. Di fronte a questa rivelazione, il sottosegretario decide di chiudere l’alleanza con il Mesia e non solo. Infatti, vedremo Juan Garcia Morales schierarsi contro il figlio di Olmo, tanto che decide di mettere lui stesso in salvo i figli di Maria e Gonzalo. L’uomo dimostra tutto il suo coraggio, raggiungendo Fernando nel suo nascondiglio. Juan Garcia Morales è l’unico che conosce il luogo dove il Mesia può aver portato Esperanza e Beltran.

Il Segreto trame: Fernando confessa i suoi crimini a Juan Garcia Morales

Le anticipazioni de Il Segreto vedono, dunque, Juan Garcia Morales rischiare la vita per mettere in salvo i figli di Maria. Ed è proprio nel suo nascondiglio segreto che Fernando confessa i suoi crimini. Con lo scopo di innervosire il suo ex alleato e messo ormai alle strette, il Mesia ammette di essere il responsabile di tutti gli eventi tragici avvenuti ultimamente a Puente Viejo, compresa la morte di Maria Elena. Vi anticipiamo che Morales riesce a mettere in salvo Esperanza e Beltran, ma riporta delle gravi ferite.