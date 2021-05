Il Segreto anticipazioni 9 maggio 2021: la tragica notte di Marta

Cosa accade nella puntata de Il Segreto che andrà in onda il prossimo 9 maggio 2021? Domenica verrà trasmesso un nuovo episodio della soap opera spagnola. A breve i telespettatori italiani dovranno salutare Puente Viejo e, intanto, non mancano i colpi di scena. In particolare, la famiglia Solozabal non sta vivendo un periodo sereno. Da una parte ci sono Carolina e Pablo che non vedono l’ora di convolare a nozze, dall’altra Marta si ritrova ad affrontare la furia di suo marito. I litigi non mancano tra i due coniugi, da quando Ramon ha scoperto che il figlio che attende sua moglie potrebbe non essere il suo.

Arrivato alla conclusione che il bambino è di Adolfo, il ragazzo si sente profondamente tradito e offeso. Sfoga la sua rabbia su Marta, che vive una serata davvero sconvolgente. Infatti, Ramon si scaglia su di lei con violenza, facendole perdere i sensi. Vedendo sua moglie incosciente, il giovane cerca aiuto all’interno della tenuta. L’unica che comprende cosa è appena accaduto è Manuela. Quest’ultima è consapevole del fatto che Ramon è violento con Marta. Così, secondo le anticipazioni de Il Segreto, la governante cerca di aprire gli occhi a Ignacio.

Il dottore fa sapere ai Solozabal che Marta ha perso il bambino. La notizia, chiaramente, sconvolge tutti e Ignacio cerca di rassicurare Ramon. Non sa ancora che sua figlia ha subito violenza fisica dal marito e proprio per questo ha avuto un aborto. Nel frattempo, Pablo decide di sposare Carolina tra quindici giorni. L’atmosfera a La Habana non è meno tesa. Adolfo ha appena scoperto di essere figlio di Jean Pierre e la Marchesa non sa come gestire la situazione.

Durante un incontro della setta segreta, finalmente viene svelato chi è al comando degli Arcangeli. Si tratta di Donna Francisca! La Marchesa fa notare a tutti i presenti che bisogna evitare le fughe di notizie. Il ruolo di Don Filiberto, all’interno della setta, diventa sempre più centrale. E, intanto, Alicia appare molto preoccupata. Il nuovo di sindaco di Puente Viejo teme che gli Arcangeli presto metteranno in atto un altro attentato.

Quello che sta accadendo nel corso di queste settimane sta portando il pubblico di Canale 5 verso l’attesissimo finale. Con un solo episodio, in onda dalle 14.12 alle 14.37, Il Segreto sta andando in onda con l’ultima fase di questa dodicesima stagione. In Spagna, il finale della soap opera è già andato in onda e le anticipazioni annunciano importanti colpi di scena per i protagonisti di Puente Viejo.