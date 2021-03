Il Segreto anticipazioni domenica 4 aprile: fuga d’amore, nuove verità

Cosa accade durante il prossimo appuntamento de Il Segreto? La puntata di oggi lascia i telespettatori di nuovo con il fiato sospeso, fino alla prossima settimana. Domenica 4 aprile 2021 potrebbe cambiare la programmazione di Canale 5, in quanto corrisponde alla festa di Pasqua. Solitamente in occasione delle festività, Mediaset effettua dei cambiamenti sulle sue principali reti. Se così fosse anche quest’anno, la soap opera spagnola tornerebbe in onda domenica 11 aprile 2021. Al momento, la guida Mediaset porta la soap opera in onda come di consueto. Ma cosa segnalano le anticipazioni? Manca poco al gran finale e, dunque, questi avvenimenti porteranno il telespettatore verso l’addio a Puente Viejo.

La situazione tra Marta e Ramon è sempre più complicata. Infatti, all’interno della Villa l’aria è abbastanza tesa, anche perché c’è sempre il rischio che scoppi un nuovo scontro tra Adolfo e il cognato. Pablo e Carolina prendono una decisione inaspettata. La giovane coppia non riesce ad accettare il fatto che debbano ancora attendere per il matrimonio. Così decidono di fuggire per sposarsi di nascosto. Intanto, Tomas avverte dei forti sensi di colpa nei confronti di Adolfo. Infatti, decide di dirgli che Jean Pierre in realtà è suo padre. L’uomo che si trova nascosto all’interno del padiglione si è rivelato essere il grande amore della Marchesa Isabel.

Ma mentre Tomas è conoscenza di tutta la verità, Adolfo non conosce ancora il segreto più importante. Nel frattempo, Manuela confessa a Encarnacion di non aver mai perso la memoria. Pertanto, sa che Donna Begona ha tentato di ucciderla. Di fronte a questa rivelazione, la madre di Alicia resta senza parole. Promette comunque che non farà sapere a nessuno cosa le ha appena confessato, con lo scopo di tenerla al sicuro. Ma Manuela rischia di essere uccisa da Begona? La moglie di Don Ignacio continua a dimostrare di non essere per nulla cambiata!

Intanto, Emilia è sconvolta dal fatto che Raimundo abbia chiesto a Donna Francisca di farlo morire. Dopo di che, dà la notizia a Matias e Marcela, che cadono nella disperazione. Pare proprio che l’Ulloa non trovi un senso nella sua nuova vita, ma chiaramente i suoi cari non riescono ad accettare la sua richiesta. Nessuno di loro riuscirebbe a mettere fine alla vita dell’uomo.

Sempre nel corso della prossima puntata, Hipolito si trova nei guai, in quanto ha del lavoro arretrato in municipio. Nonostante ciò, riesce a trovare il tempo per creare confusione con Onesimo e le api.