Il Segreto anticipazioni domenica 28 marzo: verità nascoste, delitto fallito

Dopo la puntata di oggi, Il Segreto torna in onda domenica 28 marzo 2021. Cosa accade a Puente Viejo nel prossimo appuntamento? Va segnalato che questi sono gli episodi dell’ultima stagione, che porteranno il telespettatore fino al gran finale. Prima di dire addio agli abitanti di Puente Viejo, il pubblico potrà assistere a nuovi colpi di scena. Le anticipazioni segnalano che durante la prossima puntata Donna Begona chiama i soccorsi ed è ormai certa che Manuela sia morta, dopo essere precipitata giù per le scale. In realtà, è stata proprio la signora Solozabal a far cadere la donna. Marta si rende conto che è ancora viva e così fa chiamare immediatamente il dottor Celemente. Purtroppo la prognosi non è buona, tanto che il medico fa sapere che Manuela potrebbe anche non risvegliarsi. Intanto, Don Ignacio pretende che Ramon e Adolfo facciano la pace, stringendosi la mano ed evitando altri scontri. I due ragazzi si ritrovano così costretti a rispettare il volere del suocero.

Ovviamente la tensione tra loro continua a essere evidente. In seguito, infatti, Adolfo chiede a Marta conferme sul comportamento violento di Ramon. Nonostante tutto, la giovane Solozabal tace, in quanto vuole evitare ulteriori scontri. Donna Begona, invece, tenta di rimanere sola con Manuela, non riuscendoci. A questo punto, decide di rivelare a Rosa tutta la verità. Madre e figlia decidono di preparare un piano per allontanare Marta e Carolina dal letto di Manuela, con lo scopo di eliminare quest’ultima. Fortunatamente la governante si sveglia!

Raimundo ora può finalmente comunicare con i suoi cari, battendo le palpebre. Matias e Marcela sono ancora sconcertati per la notizia del giornale riguardante Prado, poiché andrebbe a confermare il fatto che Emilia ha mentito a tutti. Intanto, il dottor Clemente resta stupito quando nota che Raimundo è cosciente e risponde con un battito di ciglia. Anche la Marchesa, quando fa visita a Donna Francisca, resta sorpresa di fronte al miglioramento dell’Ulloa.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che J.Pierre racconta a Tomas che quando suo padre è morto stava decidendo di restare. Poi, però, Don Ignacio ha iniziato a lanciare minacce, anticipando che avrebbe fatto fare delle indagini sulla morte di Simon Castro. Questo l’ha spinto ad andare via e a sacrificare l’amore che prova per la Marchesa. Detto ciò, ponendosi con un atteggiamento triste, J.Pierre chiede a Tomas di non svelare ad Adolfo la verità sulla sua paternità.

Don Filiberto nota come Alicia stia riuscendo a ricevere sempre più approvazioni e quindi tenta di provocarla, riportandole alla mente l’attacco. Nonostante ciò, il nuovo sindaco di Puente Viejo continua per la sua strada a testa alta.