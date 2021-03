Il Segreto anticipazioni domenica 21 marzo: follia di Begona, Emilia mente

Il Segreto torna in onda domenica 21 marzo 2021 dopo l’appuntamento di oggi e le anticipazioni annunciano nuovi colpi di scena! Donna Begona chiama i soccorsi dopo aver fatto cadere dalle scale della Casona Manuela. La signora Solozabal crede che la sua ‘rivale’ sia ormai morta. Marta si rende conto che è ancora viva e così fa chiamare il Dottor Clemente. Purtroppo la prognosi non è positiva e Manuela è ancora priva di coscienza. Il medico fa sapere alla famiglia Solozabal che potrebbe non risvegliarsi. La situazione nella Villa è abbastanza tesa. Tutti sono preoccupati per la vita di Manuela, mentre tra Adolfo e Ramon c’è ancora molta tensione. Marta, intanto, sta sempre peggio, vittima dei piani di Rosa. Adolfo insiste nel volerla difendere, ma lei lo respinge ancora.

Parlando con suo fratello Tomas, il giovane De Los Visos rivela il motivo per cui si è scontrato fisicamente con Ramon. Dall’altra parte, lui invece gli confessa che sta facendo delle ricerche sulla scomparsa di Maqueda. Probabilmente cercando un’alleata, Donna Begona confessa a Rosa di essere stata lei a spingere Manuela dalle scale. Non solo, le rivela di essere pronta a eliminarla per sempre. Nel frattempo Don Filiberto, durante una conversazione con Tomas, ammette di temere che sia stato proprio lui a salvare Alicia dall’attentato. In effetti, la descrizione corrisponde e il De Los Visos era anche a conoscenza dei piani degli Arcangeli. Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che, successivamente, Tomas decide di affrontare Jean Pierre, a cui chiede esplicitamente se è davvero il padre di Adolfo.

Hipolito torna a casa dopo essersi recato alla Punta del Descalabro molto provato. È ancora vivo, ma ha raccolto il fiore sbagliato. A questo punto, Dolores gli chiede di rischiare di nuovo la sua vita per trovare il fiore che le serve per curare la piccola Belen. Finalmente Hipolito fa ritorno a Puente Viejo con il fiore miracoloso della Punta del Descalabro. La bambina guarisce ancora prima di assumere il preparato di Dolores. Nonostante ciò, quest’ultima si prende il merito della sua guarigione.

Raimundo riesce finalmente a dialogare con gli altri, ora che Donna Francisca ha finalmente capito che tentava di comunicare con loro battendo le palpebre. Il povero Ulloa può così avere modo di rispondere alle domande dei suoi cari, anche se questo non cambia il suo stato di salute. Intanto, Marcela legge la notizia in cui si parla del tour di Prado in Sud America e ora comprende che Emilia ha mentito.