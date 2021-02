Il Segreto anticipazioni domenica 21 febbraio 2021: verità svelate, forti liti

Il Segreto torna in onda nel pomeriggio di domenica prossima, 21 febbraio 2021, con due nuovi episodi. L’appuntamento su Canale 5 è previsto per le ore 14.15. Quella che sta andando in onda ora è l’ultima stagione della soap opera spagnola. I telespettatori italiani attendono, dunque, di assistere al gran finale. Nel frattempo, le anticipazioni rivelano che Marta prova a ritrovare la serenità con Ramon, ma senza ottenere il risultato sperato. L’uomo appare sempre più aggressivo. Tra loro non mancano le forti liti, durante le quali lui l’accusa di averlo umiliato approfittando dei suoi sentimenti. La Solozabal cerca di negare, le sue parole però risultano inutili. Manuela sente le urla provenienti della loro stanza e decide di parlare con Marta, a cui consiglia di essere onesta e di raccontarle cosa sta accadendo. La figlia di Don Ignacio non riesce a confessarle la verità. Adolfo si sfoga con Tomas, confidandogli il motivo per cui ha l’umore a terra: crede che il figlio che Marta attende sia suo.

J.Pierre invita Inigo a bere con lui qualcosa e raggiunge il suo scopo, ovvero quello di confessargli che è un ospite speciale della Marchesa. Precisa che tra loro c’è amore. In seguito, Tomas fa sapere ad Adolfo che Maqueda è scomparso nel nulla. Non solo, gli rivela anche i dubbi che il capomastro aveva su un ospite che soggiorna nel padiglione. Isabel decide poi di svelare il suo segreto ai due figli, raccontando loro di J.Pierre. Scendendo nel dettaglio, confessa di averlo conosciuto più di vent’anni fa. Con lui ha avuto una storia d’amore che si interrotta quando è giunta a Puente Viejo.

Donna Francisca ed Emilia continuano a prendersi cura di Raimundo e sembrano aver ritrovato la pace. Le due raccontano all’Ulloa le ultime notizie elettorali. L’uomo non ha delle particolari reazioni, se non un battito di ciglia. Alicia è diventata il nuovo sindaco di Puente Viejo e il capitano Huertas le fa sapere che potrebbe non essere in grado di garantire la sua incolumità. Pertanto, le consiglia di farsi affiancare dalla scorta e di fare molta attenzione. Alicia, però, non accetta i suoi consiglio e decide di continuare per la sua strada, sfidando i nemici.

Ovviamente, la Urrutia è spaventata e teme il peggio. Nonostante ciò, non ha alcuna intenzione di iniziare la sua carriera nel mondo della politica nascondendosi. A questo punto, deve solo sperare che la società segreta degli Arcangeli non scateni un altro attentato.