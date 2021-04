Il Segreto anticipazioni domenica 11 aprile 2021: la confessione di Manuela

Le anticipazioni della prossima puntata de Il Segreto segnalano che gli abitanti di Puente Viejo si ritrovano ancora ad affrontare i loro problemi. Dopo l’appuntamento di oggi, la soap opera spagnola tornerà in onda su Canale 5 domenica 11 aprile 2021. La puntata durerà di meno rispetto a quanto alle scorse settimane. Infatti, da oggi verrà trasmesso un solo episodio, dalle ore 14.14 alle 14.39. Il pubblico era abituato a seguire le vicende legate agli abitanti di Puente Viejo per circa due ore di seguito. La programmazione per il pomeriggio di domenica cambia e la strada verso l’ultima puntata diventa più lunga.

Ma cosa accade nel prossimo episodio? Manuela confessa a Encarnacion di non aver mai perso la memoria, come invece ha dichiarato di fronte alla famiglia Solozabal. La governante ammette alla sua amica che è consapevole del fatto che sia stata Donna Begona a tentare di ucciderla. La caduta dalle scale non è stata per nulla accidentale e di questo ne è certa, visto che ricorda ogni cosa. Encarnacion resta senza parole, ma promette che non rivelerà mai nulla, in quanto vuole tutelare la sicurezza di Manuela. La situazione tra Ramon e Marta peggiora di giorno in giorno. I litigi aumentano e la tensione all’interno della Villa è ormai evidente e sembra non potersi placare.

La convivenza diventa insostenibile, anche perché Ramon e Adolfo non riescono a stare insieme nella stessa stanza. Infatti, i due cognati rischiano più volte di arrivare al litigio. Intanto, Pablo e Carolina non possono accettare il divieto di sposarsi. Per il momento i due giovani innamorati non possono convolare a nozze e così decidono di fuggire per compiere questo passo in gran segreto. Nel frattempo, Tomas non riesce più a sopportare i sensi di colpa, in quanto comprende che suo fratello Adolfo vorrebbe conoscere la verità sul suo vero padre. Così decide di confessargli che Jean Pierre è suo papà.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Emilia è sempre più sconvolta dal fatto che Raimundo abbia chiesto a Donna Francisca di mettere fine alla sua vita. La Ulloa si sfoga con Matias e Marcela, che cadono nella disperazione di fronte alla notizia. Ora Raimundo riesce a esprimersi battendo le palpebre e proprio così ha fatto sapere alla Montenegro che vuole morire. Ovviamente, questa sua richiesta sconvolge anche Francisca.

Hipolito si trova nei guai, poiché ha del lavoro arretrato in municipio. Nonostante ciò, riesce a trovare del tempo per creare confusione con Onesimo e le api.