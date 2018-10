Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 ottobre: Nicolas uccide Dos Caras

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Nicolas uccide l’assassino di Mariana e viene arrestato

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che a Puente Viejo arriva Dos Caras, l’assassino di Mariana, il quale rivela a Nicolas che la moglie prima di morire gli aveva confessato che era in attesa in un altro figlio. Non riuscendo a contenere la sua rabbia, l’Ortuno decide di sparare l’uomo. Il fotografo viene così subito arrestato. Tutti i paesani, però, si ribellano di fronte al suo arresto e chiedono a gran voce la sua liberazione. Intanto, in carcere Nicolas è molto preoccupato per il suo destino. Per tale motivo, affida la piccola Juanita a Emilia e Alfonso, a cui chiede di crescerla come se fosse la loro figlia. I guai aumentano con l’arrivo del generale De Ayala. Quest’ultimo è il padre dell’assassino di Mariana. L’uomo giura vendetta nei confronti di Nicolas. Intanto, Donna Francisca appare sollevata quando viene a sapere che Larraz è riuscito a convincere i suoi uomini a deporre le armi. Nonostante ciò, la Montenegro non ha intenzione, come ha già promesso, di rispettare le condizioni dei ribelli. Pertanto, di prepara a vendicarsi di tutto ciò.

Il Segreto anticipazioni: il generale De Ayala prepara la vendetta per Nicolas, Carmelito sta male

Alfonso contatta il miglior studio legale della capitale, al fine di poter difendere Nicolas dalle accuse di omicidio. Nel frattempo, il generale De Ayala preparar un terribile piano per vendicare la morte del figlio. Questo porta diversi problemi a vari protagonisti della soap spagnola. Infatti, il suo arrivo segna l’inizio di un lungo calvario per alcuni personaggi di Puente Viejo. Intanto, Dolores non vuole uscire dall’Emporio poiché ha paura di incontrare la sua futura suocera. Carmelito sta male. Il piccolo ha la febbre ed è molto debole in quanto non riesce a mangiare.

Anticipazione Il Segreto: Prudencio uccide il cagnolino di Julieta

Prudencio cerca di sbarazzarsi del cane di Julieta. Nel frattempo, quest’ultima chiede all’Ortega di avere pazienza, in quanto presto potranno finalmente vivere a pieno il loro rapporto di coppia. Il cagnolino della Uriarte muore misteriosamente e ovviamente lei ne soffre parecchio. Quando si riprende torna alla Villa e incontra Saul in giardino. Trovandoli insieme, Prudencio si ingelosisce.