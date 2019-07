Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 luglio: Prudencio salva la vita di Julieta

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Prudencio gravemente ferito per salvare Julieta, il gesto di Saul

Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda prossima settimana, Julieta e Saul cercano di ripararsi dai colpi di fucili degli uomini di Molero. Mauricio e Prudencio riescono a mettere in salvo la situazione, chiamando la guardia civile. Lamberto viene arrestato, ma prima riesce a ferire Prudencio. Quest’ultimo fa, infatti, da scudo con il suo corpo per salvare la sua ex moglie. Il ragazzo ora rischia di perdere la vita. E mentre Saul si mostra riconoscente al fratello per il suo gesto, dall’altra parte Julieta non riesce ancora a perdonarlo per quanto le ha fatto in passato. Intanto, Eustaquio va in municipio e rivela a Severo e Carmelo che presto Molero verrà rilasciato. Nel frattempo, Saul decide di donare il suo sangue a Prudencio, per riuscire a salvarlo. Per fortuna tutto va per il meglio e Julieta inizia nuovamente a organizzare le loro nozze. Ma loro gioia, però, dura ben poco visto che scoprono che Lamberto è uscito di prigione. A permettere all’uomo di tornare in libertà è Eustaquio, il quale corrompe le guardie. Intanto, Hipolito e Onesimo si sentono soddisfatti, in quanto convinti che la pozione per far tornare la memoria funzioni.

Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 luglio: Elsa sempre più vicina ad Alvaro, Isaac geloso

Alvaro chiede a Elsa di continuare a dare il suo aiuto nell’ospedale da campo, poiché sono ancora tanti i cittadini ammalati di varicella. Intanto, Antolina cerca di provocare Isaac, a cui fa credere che il nuovo medico e la Laguna stiano trascorrendo molto tempo in ospedale per nascondere la loro storia. Fortemente geloso, il Guerrero discute con l’ex ancella. Il falegname si dice sicuro del fatto che Elsa non si avvicini agli uomini per il loro denaro. Mentre Marcela e Camelia guariscono finalmente dalla varicella, Elsa perde i sensi a causa della stanchezza. A soccorrerla ci pensa Alvaro e questo suo gesto permette loro di avvicinarsi sempre di più. Continuamente pressato da Antolina, Isaac fa una scenata di gelosia ad Alvaro, a cui consiglia di stare lontano dalla Laguna. Il Guerrero è convinto che il medico si stia approfittando della bontà di Elsa. Ma il dottore non riesce a capire il motivo per cui il carpentiere provi astio nei suoi confronti e chiede a Elsa delucidazioni. In seguito, Alvaro viene aggredito nella notte da un gruppo di uomini.

Anticipazione Il Segreto: Fernando e Maria complici, Donna Francisca si preoccupat

Dopo un dialogo con Raimundo, Maria decide di accettare la proposta di Fernando e gli chiede di restare a Puente Viejo per gestire l’aspetto economico della Casona. Il Mesia rivela alla Castaneda di essere ancora innamorato di lei. Dolores decide di presentarsi alla Villa e qui rivede Donna Francisca. La madre di Hipolito ha un malore e sviene. Fernando è sempre più vicino a Esperanza e Beltran, con cui trascorre molto tempo. La Montenegro inizia a preoccuparsi della complicità nata tra Maria e il Mesia. Per tale motivo, Donna Francisca chiede alla sua figlioccia quali sono i suoi sentimenti nei confronti del suo ex marito.