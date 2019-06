Anticipazioni Il Segreto, chi è davvero Alvaro? Il complotto con Antolina

Il Segreto anticipazioni, Elsa si avvicina ad Alvaro: lui non ha buone intenzioni, il complotto con Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto parlano del reale motivo per cui Alvaro è a Puente Viejo. Il medico, arrivato per aiutare il dottor Zabaleta ad affrontare l’epidemia della varicella, inizia subito ad avere degli scontri con Elsa. I due sembrano proprio a non riuscire ad andare d’accordo, ma ecco che a distanza di pochissimo tempo nasce una bella amicizia. In realtà, ben presto il nuovo arrivato si avvicina proprio ad Antolina! La Laguna inizia a fidarsi dell’uomo, tanto da confidargli un segreto molto importante. Secondo nel dettaglio, l‘ex fidanzata di Isaac rivela ad Alvaro di essere ancora in possesso dell’eredità del padre. Ricordiamo che la Laguna aveva rivelato, qualche tempo fa, di aver perso tutte le sue ricchezze. Ebbene sembra proprio che questo sia il motivo per cui Alvaro decide di restare vicino a Elsa. Quest’ultima lo aiuta quando viene a conoscenza di una situazione particolare. Alcuni uomini pestano il medico, mandati da un usuraio a cui deve saldare un debito. Proprio in questa circostanza, Elsa dimostra di essersi legata ad Alvaro, in quanto gli offre molto denaro.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro ha bisogno di denaro e si avvicina a Elsa

Elsa si lega ad Alvaro in modo molto forte. Isaac inizia a provare una forte gelosia nei confronti di questo legame, tanto da affrontare più volte il medico. Nel frattempo, la Laguna sembra voler vivere questa nuova storia d’amore, inconsapevole del fatto che Alvaro abbia doppi fini. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, le intenzioni del medico non sono delle migliori. Il dottore ha bisogno davvero di tanto denaro e questo si capisce qualcuno alcuni uomini lo minacciano all’interno del dispensario. Consapevole del fatto che Elsa sia in possesso di un’importante eredità, si lega a lei in modo particolare e non solo. Vedremo Alvaro entrare in contatto addirittura con Antolina.

Il Segreto: Alvaro si allea con Antolina e poi aiuta Isaac

Chi è davvero Alvaro? Il medico viene improvvisamente raggiunto da Antolina, disposta a tutto pur di allontanare per sempre Elsa dalla vita di Isaac. La perfida biondina si avvicina al dottore, a cui dà una mano a conquistare il cuore della Laguna. Quest’ultima si ritrova, dunque, a iniziare una relazione con un uomo che purtroppo non ha delle belle intenzioni. L’ex ancella decide di dare dei consigli al medico per conquistare Elsa, in cambio lui dovrà sposarla e lasciare Puente Viejo. Ma attenzione, perché proprio grazie ad Alvaro, Isaac scopre la verità su Antolina!