Il Segreto anticipazioni dall’11 al 16 ottobre: confessioni pericolose

Svolte nella trama de Il Segreto, durante le puntate che andranno in onda da domenica 11 a venerdì 16 ottobre 2020. In casa Solozabal la situazione diventa sempre più tesa. Da una parte c’è Manuela che indaga sui reali motivi per cui Ignacio e Isabel si odiano e dall’altra Marta, che si è da poco riconciliata con Rosa, comprende di sentire ancora qualcosa per Adolfo. Pablo viene poi riconosciuto ufficialmente come figlio di Don Ignacio. Il ragazzo, però, non accetta il fatto di non poter stare insieme a Carolina e decide di allontanarsi anche da lei. Nonostante ciò, entrambi continuano a pensare al loro amore impossibile. Manuela sviene improvvisamente e quando sembra riprendersi Don Ignacio le consiglia di continuare a riposare. Il Solozabal non può non pensare alla vecchia malattia della donna. Il Capitano Huertas rivela alle Autorità che la rivolta potrebbe arrivare anche a Puente Viejo. Questa notizia spaventa molto Don Filiberto. Fortunatamente, l’arrivo della guardia civile riesce a calmarlo. Il paesino spagnolo è in allerta, a causa del possibile arrivo dei manifestanti. Grazie alla presenza della Guardia Civile, la rivolta viene sventata. Tutti ora possono tirare un sospiro di sollievo.

Il Segreto anticipazioni da domenica 11 a venerdì 16 ottobre 2020: Tomas confessa la verità su Marcela, arriva un amico di Adolfo

Tomas confessa ad Alicia di avere avuto una storia segreta con Marcela, mentre Matias è sempre più preoccupato per Raimundo, il quale non ha più dato sue notizie! Durante i lavori per il sindacato, il Castaneda sembra avvicinarsi nuovamente ad Alicia. Quando si ritrovano soli nella cantina iniziano a discutere e la Urrutia mette in Matias il dubbio che Marcela l’abbia tradito. A casa De Los Visos arriva un amico di Adolfo, Juan Montalvo. Quest’ultimo punta subito il suo interesse verso Marta. Convinto che stia nascondendo qualcosa e che abbia dei problemi, il figlio della Marchesa pressa il suo amico. Ma il nuovo arrivato non rivela nulla. Nel frattempo, Mauricio deve far arrivare al comando militare delle informazioni importanti che riguardano la sicurezza di Puente Viejo e si affida a Marta, la quale è pronta a correre il rischio pur di aiutare. Ed ecco che la giovane Solozabal compie la sua prima missione, per far sì che la documentazioni arrivi al Tenente Grijalo. Per portare avanti il piano, mette a rischio la sua vita.

Anticipazioni Il Segreto dall’11 al 16 ottobre 2020: la crisi di Dolores e Tiburcio, le scoperte di Hipolito e Onesimo

Dolores e Tiburcio tentano di riavvicinarsi, ma vengono interrotti da Hipolito e Onesimo. I due cugini sono certi di aver scoperto che il vero meridiano zero passi da Puente Viejo e non per Greenwich. La coppia, intanto, è ancora in crisi e tutti iniziano ad accorgersi della cosa.