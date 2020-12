Il Segreto anticipazioni dal 6 all’11 dicembre: una visita inaspettata

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un ritorno inaspettato, momenti inquietanti e il matrimonio di Rosa e Adolfo. Nel corso delle puntate che andranno in onda da domenica 6 a venerdì 11 dicembre 2020, uno specialista visita Raimundo, ma non riesce a fare un pronostico sul suo stato di salute. Ormai Francisca è consapevole del fatto che l’Ulloa potrebbe non avere mai un miglioramento. La Montenegro affronta un’altra giornata da sola mentre si prende cura di Raimundo, il quale non reagisce a nessuna parola o azione. Nonostante ciò, Francisca sa che tutto quello che sta facendo farà stare bene il suo amato. Ma improvvisamente riceve una visita inaspettata: Emilia torna a Puente Viejo!

Donna Begoña torna a Puente Viejo dopo aver trascorso diversi anni all’interno di una clinica, a causa dei suoi problemi mentali. Dimessa dalla struttura austriaca, la donna sembra essere guarita. Manuela e Ignacio, però, temono che possa nuovamente peggiorare. Lei ha intenzione di recuperare il tempo che ha perso con le sue tre figlie, tra passeggiate e feste. Manuela continua, intanto, ad avere dei sospetti sulla sua guarigione. Nel frattempo, Isabel tenta di convincere Adolfo a non sposare Rosa. Il ragazzo è ormai sicuro di voler compiere questo passo, visto che la Solozabal aspetta un bambino. Tomas appoggia la decisione del fratello, in segreto. La Marchesa è sconvolta per la scelta presa dal figlio, il quale è sicuro di voler costruire una famiglia con Rosa.

Entrambe le famiglie dei due ragazzi sono in agitazione per il giorno del matrimonio. In particolare, alla Villa la felicità per le nozze è abbastanza evidente, visto che Donna Begoña appare entusiasta. Ma per i De Los Visos la situazione è differente. Isabel continua a dissuadere il figlio, fino all’ultimo momento. Ed ecco che arriva il giorno tanto atteso: il matrimonio di Rosa e Adolfo. I due si sposano e la Solozabal mostra tutta la sua felicità, sicura di aver raggiunto il suo obbiettivo.

Alicia va a La Habana per lasciare definitivamente il suo lavoro, proprio per dedicarsi completamente alle elezioni del sindaco di Puente Viejo, dove proprio lei è una candidata. Ma la sua decisione è minacciata da un’associazione segreta, che è contro la Repubblica e vuole mantenere la monarchia. Matias è preoccupato e cerca di farla ragionare. Intanto, Don Filiberto, dopo essere stato rapito dalla misteriosa setta, viene portato in catene all’interno di una sala, dove potrebbe essere giustiziato!

Il prete non viene ucciso e torna in paese come se non fosse accaduto nulla. Alicia, sebbene abbia ricevuto delle chiare minacce, decide di tenere un discorso nella piazza di Puente Viejo ufficializzando la sua candidatura. La Urrutia inizia, però, ad avere dei sensi in colpa, in quanto da una parte vorrebbe iniziare la sua carriera politica, ma dall’altra teme di essere egoista nei confronti del padre, ancora chiuso in carcere.

Il Capitano Huertas indaga su Estefania e scopre che alcuni elementi sulla sua carta d’identità sono stati rimossi e richiede così la sua fedina penale. Tiburcio e Hipolito beccano Estefania insieme a uno sconosciuto, a cui consegna una busta piena di banconote. I due decidono di fotografarlo con una scusa.