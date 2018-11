Il Segreto anticipazioni dal 5 al 10 Novembre 2018: Emilia violentata

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Emilia e Alfonso vengono torturati in carcere

Settimana ricca di colpi di scena a Il Segreto di Puente Viejo. Il generale Perez continua a cercare imperterrito Matias e Marcela, ma i due giovani spariscono nel nulla grazie a Raimundo. Il buon Ulloa fa nascondere suo nipote e sua moglie nel passaggio sotterraneo che si trova a La Villa di Francisca. Nel frattempo, il padre delle dolce Emilia continua a sperare che Fe si riprenda e possa testimoniare a favole di suo figlia e suo genero Alfonso. I due sono ancora chiusi in carcere. Nella cella con la donna c’è una guardia che riceve l’ordine di abusare della povera donna. La Ulloa viene così violentata fisicamente e psicologicamente per più di una volta.

Il Segreto anticipazioni: Alfonso diventa cieco

Alfonso viene malmenato dalle guardie, tant’è che alla fine resta cieco. Fe si sveglia e racconta al giudice che ciò che le è successo non dipende assolutamente dalla volontà dei Castaneda. In ogni caso, i due non vengono liberati. Raimundo viene a sapere di ciò che stanno subendo i suoi cari e per questo decide di svelare a Perez il nascondiglio di Nicolas, chiedendo in cambio la scarcerazione di Emilia e suo marito. Il generale parte per il Portogallo e la Ulloa e Castaneda tornano in libertà. In ogni caso, tra i due sembrano esserci alcuni problemi. Anche Matias e Marcela possono finalmente tornare a vivere alla luce del solo insieme alla loro bambina.

Anticipazione Il Segreto: Consuelo sta male, Julieta preoccupata

Consuelo sta molto male e Julieta è preoccupata. Intanto, Prudencio e Saul si incontrano nella piazza del paese e gli animi non sono affatto pacati. Alla fine. il primo decide di dare una tregue a suo fratello e la Uriarte. almeno fino a quando la nonna della ragazza non torni a stare un po’ meglio. In ogni caso, l’uomo potrebbe essere pronto ad un qualche doppio gioco inatteso.