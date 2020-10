Il Segreto anticipazioni dal 4 al 9 ottobre: verità inaspettate e gelosie

Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda da domenica 4 a venerdì 9 ottobre 2020, Donna Francisca, attraverso un discorso fatto da Matias, scopre che Raimundo l’ha cercata a Puente Viejo. La Montenegro comprende, inoltre, che il suo amato è partito per cercarla lontano da Puente Viejo, senza dare più sue notizie. A questo punto, la dark lady ha la conferma che Isabel le sta mentendo. Mauricio viene a sapere del ritorno di Francisca e si reca subito a farle visita. A La Habana, però, la Montenegro non lo riceve. L’ex capomastro rimane molto deluso dalla decisione presa dalla dark lady e neanche le rassicurazioni di Matias e Marcela riescono a calmarlo. Troppo sconvolto da questa situazione, il sindaco non si presenta neppure alla riunione per l’approvazione del progetto riguardante l’arrivo di un nuovo medico. Pablo rivela a Don Ignacio di essere stato seguito da un suo compagno di caserma, il quale gli ha chiesto aiuto. Il ragazzo e la famiglia Solozabal cercano di accettare la realtà, che però risulta ancora scomoda e difficile. Nel frattempo, Isabel e Rosa escono per fare acquisti insieme. La giovane Solozabal appare affascinata dalla suocera e dimentica i racconti che aveva sempre sentito sul suo conto. La ragazza si sfoga con Adolfo, il quale dimostra di essere spaventato di fronte alla rabbia esagerata della fidanzata. Il De Los Visos continua a pensare, intanto, a Marta.

Il Segreto anticipazioni da domenica 4 a venerdì 9 ottobre 2020: Rosa, Marta e Carolina scoprono la verità sulla loro madre

Alicia comprende di aver sbagliato a credere che Tomas e Adolfo volessero licenziarla. Intanto, Rosa fa una scoperta sconvolgente: Manuela ha ancora tutte le lettere che lei e le sue sorelle hanno scritto alla madre in tutti questi anni. Ora le Solozabal pretendono delle spiegazioni e si intromette nella discussione Ignacio, il quale si assume tutte le colpe. Dopo di che, riunisce Manuela e le sue figlie per raccontare loro il motivo per cui scelse di non far arrivare le lettere alla moglie. Avendo scoperto la verità, Carolina è sconvolta dal fatto che sua madre, prima del ricovero nella clinica, l’abbia attaccata con un paio di forbici. Questa situazione riesce a riavvicinare Marta e Rosa.

Marcela gelosa di Tomas e ancora delusa da Matias, anticipazioni Il Segreto dal 4 al 9 ottobre 2020

Marcela non riesce a fidarsi di Matias, poiché ancora tormentata da quanto accaduto tra lui e Alicia. Dolores, inoltre, continua a provocarla con dei pettegolezzi. La situazione per questa coppia diventa sempre più tesa. Non solo, Marcela dimostra di essere gelosa del rapporto che sta nascendo tra Tomas e Alicia. Matias, però, avverte che qualcosa non va. Hipolito prova il dentifricio che ha creato con Onesimo e si ritrova con i denti azzurri. Don Filiberto scompare nel nulla e si comporta in modo strano: la nuova pasta dentifricia dei due cugini Miranar causa non pochi problemi al prete.