Il Segreto anticipazioni dal 26 al 31 gennaio: il gesto di Dori turba Maria

Anticipazioni settimanali Il Segreto, puntate dal 26 al 31 gennaio: una nuova alleanza a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana vedono Donna Francisca disposta a tutto pur di salvare Puente Viejo. La dark lady si fa, così, accompagnare da Raimundo a La Puebla per bloccare l’inaugurazione della diga. Proprio per la salvezza del paese, la Montenegro si allea con Irene, Severo e Carmelo. I nuovi alleati vogliono evitare che il sottosegretario Garcia Morales vada avanti con il piano che prevede la distruzione di Puente Viejo. I compaesani si rivolgono poi alle autorità per bloccare il prima possibile questa situazione, ma il tribunale respinge la richiesta. Severo e Carmelo, intanto, capiscono che Garcia Morales vuole vendicarsi contro tutti gli abitanti del posto, ma non riescono a comprendere il motivo di questo suo risentimento. Donna Francisca, nel frattempo, appare sempre più infastidita dalla presenza del sottosegretario. Quest’ultimo inizia a contrattare con i paesani, al fine di dare loro un indennizzo pecuniario che li spinga a lasciare le proprie abitazioni senza alcuna opposizione.

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Prudencio e Lola di nuovo insieme, Maria sconvolta dalle parole di Dori

Prudencio riesce finalmente a scoprire il mistero su Lola, collegando tutti i pezzi del puzzle. La ragazza, in passato, ha ucciso suo padre per salvare sua sorella Ana, la quale veniva abusata dall’uomo. L’Ortega decide di chiarire il tutto con la sua amata e finalmente vedremo i due si perdono reciprocamente. Nonostante tra loro sia tornata la serenità, Lola sembra essere pronta a troncare la sua storia con Prudencio. Intanto, durante una serata di terapia, Dori perde il lume della ragione e inizia farfugliare frasi senza alcun senso di fronte a Maria. In particolare, l’infermiera chiama alcuni bambini e parla di un misterioso incendio. La giovane Castaneda è molto spaventata, ma sceglie di non parlarne con Fernando. Infatti, la figlioccia della Montenegro vuole prima capire che tipo di rapporto c’è tra Dori e il Mesia, tanto che chiede a entrambi come si sono conosciuti.

Nuova settimana Il Segreto, anticipazioni dal 26 al 31 gennaio 2020:

Sebbene Isaac non sia d’accordo, Elsa decide di incontrare Alvaro per conoscere la verità. Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda prossima settimana, la Laguna torna dal suo viaggio con una grande notizia: il medico si è dichiarato pentito di averla truffata e così ha deciso di restituirle una parte dell’eredità che le ha rubato. Esther e Berengario hanno ormai instaurato un bel rapporto e la cosa non sfugge agli occhi indiscreti di Dolores, che inizia a fantasticare. Nel frattempo, Paco, il padre di Marcela, si mette alla ricerca di un misterioso ladro di farina.