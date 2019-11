Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 novembre 2019: attentato a Irene e Adela

Anticipazioni settimanali Il Segreto, puntante dal 24 al 29 novembre 2019: Adela e Irene vittime di un attentato organizzato da Francisca Montenegro

Un terribile incidente automobilistico coinvolgerà Irene e Adela! Le due donne saranno le vittime del piano machiavellico di Francisca Montenegro, che non si fermerà dinanzi a nulla: stando alle anticipazioni de Il Segreto dal 24 al 29 novembre 2019, ordinerà a Mauricio di manomettere l’automobile su cui avrebbero viaggiato le due amiche per dar luogo a un incidente mortale. Mauricio deciderà di voltare le spalle alla Montenegro perché non avrà nessuna prova della colpevolezza di Severo Santacruz. L’incidente, però, avverrà ugualmente. Cos’è successo davvero e chi è il colpevole di un tale gesto?

Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 novembre: Adele muore a causa di un incidente stradale, cosa succederà a Irene?

Le anticipazioni della nuova settimana de Il Segreto ci rivelano che Adela non riuscirà a sopravvivere allo schianto mentre Irene ne uscirà illesa. Carmelo sarà disperato e, senza perdere altro tempo, chiederà a un meccanico di fare un’accurata perizia all’automobile… Mauricio e Raimundo non riusciranno a capire chi si sia spinto a tanto. Questo succede nello stesso momento in cui Fernando confesserà a Maria di aver trovato un medico (forse un santone?) capace di permetterle di ritornare a camminare.

Ultimi spoiler Il Segreto: il peso da reggere di Lola e l’esito dell’operazione di Elsa

Durante le puntate de Il Segreto dal 24 al 29 novembre 2019, scopriremo anche che Elsa si opererà grazie ai soldi ricevuti da parte di Prudencio: tutto andrà per il verso giusto e Antolina fingerà di essere sinceramente felice per l’esito dell’intervento, in realtà medita ancora vendetta. Lola è sempre più innamorata di Prudencio, ma non potrà contravvenire al patto stipulato con la Montenegro per non veder saltare la propria copertura. Inoltre sappiamo che in Spagna si consumerà un’altra tragedia: un personaggio perderà la vita all’interno della miniera…