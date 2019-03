Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 marzo: la veglia funebre di Francisca

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: la veglia funebre di Francisca, i dubbi di Julieta e Saul

Nel corso delle puntate de Il Segreto della prossima settimana Gonzalo, dopo aver ucciso Donna Francisca, riesce a ottenere la complicità di Fernando. I due riescono a far sembrare che la Montenegro sia morta mentre dormiva. La voce del decesso della dark lady di Puente Viejo si sparge e tutti arrivano alla Villa per omaggiarla. Julieta, però, inizia a sospettare che la morte di Francisca non sia avvenuta per cause naturale. La giovane rivela a Saul che una domestica ha sentito il rumore di un colpo di pistola, proveniente proprio dall’ufficio della donna. Per il momento, la coppia decide di mantenere calme le acque, ma chiedono comunque a Raimundo di poter vedere il corpo della Montenegro. L’Ulloa non permette ai due di vedere il feretro della moglie. Anche Gonzalo si presenta alla veglia funebre, fingendo di non sapere quanto accaduto e la accusa di aver causato le morti di Esperanza e Beltran. Poco dopo, Julieta insiste, chiedendo a Raimundo di vedere il corpo di Francisca. Questa volta, l’Ulloa accetta e la coppia resta senza parole quando vedono che la Montenegro si trova davvero dentro la bara. I telespettatori, a questo punto, assistono a un flashback che chiarisce come il decesso di Francisca sia stato inscenato.

Il Segreto anticipazione: Amancio in gravi condizioni, Isaac triste dopo le nozze con Antolina

Fernando non riesce a trattenere il nervosismo, poiché ha mentito per coprire Gonzalo. Prudencio scopre anche un loro incontro e inizia ad avere dei sospetti. Saul continua ad avere dei dubbi sulla morte della Montenegro, in particolare quando nota che Raimundo non ha dormito nella sua camera. Isaac, dopo aver sposato Antolina, appare scosso per aver perduto Elsa. Il Guerrero si rifiuta di consumare il matrimonio con l’ex ancella. Intanto, Meliton trova Amancio incosciente dopo l’incidente avuto con il cavallo mentre tornava a Puente Viejo. La Laguna scopre quanto accaduto al padre, il quale è in gravi condizioni. Con il consenso di Marcela e Matias, riesce a portarlo alla locanda, dove cerca di curarlo insieme a Consuelo. Antolina, intanto, informa Isaac di voler andare a trovare una sua amica in dolce attesa, per qualche giorno. La nonna di Julieta, nel frattempo, consiglia l’amica a scoprire il motivo per cui suo padre ha deciso di tornare a Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto: la confessione di Severo a Irene

Adela consiglia a Severo a essere sincero con Irene. Il Santacruz confessa a Irene di aver perso tutte le sue imprese. La Campuzano cerca di rassicurare l’uomo, affermando che l’importante è che loro stiano insieme. Gracia è preoccupata, poiché teme che la complicità tra Tiburcio e Catalina possa diventare altro.