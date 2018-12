Il Segreto anticipazioni dal 24 al 28 dicembre: un bacio negato e un incidente

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Julieta torna alla Villa e Prudencio tenta di baciarla

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Julieta asseconda Prudencio e va a vivere alla Villa, al fine di scoprire la verità sulla scomparsa di Saul. La ragazza vuole cercare di capire se dietro la sparizione del suo amato ci sia lo zampino di Donna Francisca o di Fernando. Quest’ultimo, intanto, si prende gioco di lei, la quale non conosce bene le regole di comportamento. Julieta viene a sapere che Mesia continua a prenderla in giro e così lo affronta faccia a faccia. Dopo di che, se la prende con Prudencio per non averla difesa. Il minore dei fratelli Ortega tenta poi di baciare la moglie, la quale però gli consiglia di non farsi illusioni. Lei ha scelto di tornare alla villa solo per scoprire la verità sulla scomparsa di Saul. Prudencio chiede poi a Julieta di evitare di prendere parte al matrimonio di Severo e Irene. La ragazza, però, non accetta. Intanto, Adela tenta di nascondere la sua forte preoccupazione per le minacce anonime che sta ricevendo da tempo. Dopo averne parlato con Fe, Irene comprende che la donna è in serio pericolo. Pertanto, confida a Severo quanto sta accadendo all’amica. In pensiero per ciò che potrebbe accadere alla maestra, il Santacruz informa subito Carmelo. Il sindaco corre subito a chiedere spiegazioni alla moglie, che tenta di minimizzare la situazione.

Il Segreto anticipazioni: Antolina innamorata di Isaac, Elsa precipita dalla torre

Isaac confessa a Matias di aver passato una notte di passione con Antolina. Nel frattempo, la povera Elsa è ancora incarcerata nella torre. La giovane decide di pianificare una fuga, aiutandosi con lenzuola e coperte. Realizzando una lunga corda, la ragazza dovrebbe riuscire a calarsi giù dalla sua prigione. Ed ecco che finalmente riesce a scendere dalla torre, ma la discesa è pericolosa. Infatti, la corda si spezza e la giovane precipita a terra, priva di sensi. Don Anselmo informa Isaac e Antolina che presto le indagini su Jesus verranno chiuse. Marcela vuole a tutti i costi aiutare la sua nuova amica a trovare l’amore e le presenta dei ragazzi di Puente Viejo. Antolina, però, non tollera le interferenze della moglie di Matias. Finalmente, insieme a Matias, Marcela intuisce che la ragazza è innamorata di Isaac. Ma i due sono convinti che Guerrero non provi lo stesso interesse.

Anticipazione Il Segreto: Fernando interrompe le nozze di Severo e Irene

Mauricio tenta di convincere Fernando a non ostacolare le nozze di Severo e Irene. Ma ormai Mesia è sicuro di voler prendere parte all’evento. Poco dopo, rassicura Raimundo, rivelando di non voler rovinare questo matrimonio. È tutto pronto, il Santacruz potrà iniziare una nuova vita a fianco di Irene. Entrambi, però, sono all’oscuro dei piani di Fernando. Raimundo è molto preoccupato e chiede a Mauricio di rivelargli quali sono le vere intenzioni del Mesia. Ed ecco che Fernando interrompe le nozze dei due innamorati.