Il Segreto anticipazioni dal 22 al 28 settembre: fughe e addii

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Alvaro fugge con l’eredità di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Elsa sta per sposarsi e Antolina è ancora gelosa del rapporto che la sua ex amica ha con Isaac, in quanto quest’ultimo non la degna di uno sguardo. Intanto, Alvaro porta avanti il suo piano e riesce addirittura a convincere la Laguna a usare il suo denaro per acquistare un territorio vicino Puente Viejo. Elsa accetta questa proposta, sicura che in questo terreno potrà costruire la casa in cui andrà a vivere con il medico. Antolina, nel frattempo, fa litigare Matias e Marcela, che fortunatamente ritrovano subito la pace. Isaac si scaglia contro la moglie, proprio per aver innescato questo litigio, e le ricorda che la locandiera è l’unica amica che ha a Puente Viejo. L’ex ancella si reca alla locanda per chiedere scusa a Marcela e qui scopre che Alvaro ed Elsa resteranno nel paesino spagnolo dopo il loro matrimonio. Antolina corre così dal dottore a chiedergli spiegazioni, ma cade in un ricatto. Infatti, il Fernandez la minaccia di rivelare a Isaac la verità sulla sua gravidanza. Elsa fa l’ennesimo errore, in quanto consegna ad Alvaro la delega che gli permetterà di avere accesso alle sue proprietà. Dolores, però, non capisce ancora come facciano i due a organizzare il loro matrimonio in modo sfarzoso. Al fine di concludere l’acquisto delle terre, il medico parte per qualche giorno e promette a Elsa che tornerà in tempo per il giorno delle loro nozze. Le insinuazioni di Dolores fanno riflettere Marcela e Consuelo, che iniziano a pensare che Alvaro si sia avvicinato alla loro amica solo per il denaro. Poco dopo, Elsa riceve una cattiva notizia: a casa sua arriva un bouquet con un biglietto, attraverso il quale il Fernandez la informa di essere fuggito con i suoi sordi. La Laguna appare subito disperata!

Il Segreto anticipazioni: Julieta confessa la verità a Saul, Don Anselmo se ne va

Raimundo si sente in colpa per Julieta, poiché pensa che se non l’avesse invitata a lasciare la villa i Molero non avrebbero abusato di lei. Don Anselmo si contraddice di fronte agli inquirenti, dandogli una versione diversa da quella data da Carmelo e Don Berengario sulla scomparsa dei Molero. A causa di questo errore, Don Anselmo decide di togliersi la vita. Fortunatamente Raimundo e Berengario riescono a impedirglielo. Il prete decide poi di andare in ritiro spirituale per superare la crisi di fede in cui è improvvisamente caduto, lasciando la parrocchia nelle mani dell’amico. Finalmente Julieta riesce a parlare con Saul di ciò che ha dovuto subire dai Molero. I due innamorati si baciano e si promettono che resteranno sempre l’uno vicino all’altra. E mentre Don Anselmo lascia Puente Viejo, il sergente Cifuentes perquisisce le case di Berengario e Carmelo, ma non trova nulla che li colleghi alle morti dei Molero. Saul vuole i due da ogni responsabilità, prendendosi lui stesso la colpa. Julieta lo appoggia, sicura che dopo ciò fuggiranno insieme.

Anticipazione Il Segreto: il piano di Donna Francisca, Fernando fugge a Madrid

Maria pensa a come allestire la casa in cui andrà a vivere con Esperanza, Beltran e Roberto. Fernando si complimenta con quest’ultimo per essere riuscito a entrare nel cuore della Castaneda. Donna Francisca chiede poi a Mauricio di non perdere mai di vista il Mesia, il quale annuncia di essere pronto a lasciare Puente Viejo, tanto che saluta Maria e Raimundo. Prima, però, Fernando chiede a Roberto di poter visitare La Habana. Il cubano accetta e la Montenegro gli consiglia di portare con sé una pistola per liberarsi definitivamente del Mesia. Per bloccare i piani della dark lady, Mauricio sembra tramare qualcosa. Infatti, il capomastro avverte Fernando, il quale fugge a Madrid. Donna Francisca è nervosa per non essere riuscita a portare a termine il suo piano e nega a Prudencio di lasciare la villa. L’Ortega vuole acquistare la bottega di Fe.

Il Segreto, Tiburcio e il leone Pancho: l’animale scappa e crea il panico

Meliton non ha vinto il concorso indetto per eleggere il migliore tutore dell’ordine della regione e appare molto triste. Si ritrova così a sfogare tutta la sua frustrazione sugli abitanti di Puente Viejo. A questo punto, Tiburcio e gli altri decidono di consegnargli una placca e un diploma simbolico per farlo tornare a sorridere. Dopo di che, Tiburcio rivela a Dolores e Onesimo che nel paese arriverà il leone Pancho. L’uomo è intenzionato a tenere l’animale con sé alla locanda, assicurando tutti che è innocuo. Prima di arrivare a Puente Viejo, Pancho scappa e così iniziano le sue ricerche, per evitare che faccia del male a qualcuno. Onesimo, Dolores e Tiburcio fianlmente scoprono che il leone è tornato al circo.