Il Segreto anticipazioni dal 22 al 27 novembre: torna Raimundo, due arresti

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano nuovi colpi di scena, nel corso delle puntate in onda da domenica 22 a venerdì 27 novembre 2020. Donna Francisca e Matias sono fortemente preoccupati per Raimundo, in quanto non sanno ancora se sia vivo o morto. Il capitano Huertas è riuscito a rintracciare il capanno dove era tenuto prigioniero l’Ulloa e alcune tracce fanno pensare che sia riuscito a fuggire. Stanca, poiché non ottiene delle risposte, la Montenegro convoca Huertas per comunicargli che prenderà il comando delle ricerche. Finalmente Raimundo viene ritrovato e sta per fare il suo ritorno in paese con Donna Francisca. Nessuno ancora sa quali siano le sue condizioni di salute. L’Ulloa è vivo, ma si presenta in stato vegetativo. Di fronte a questa situazione, Matias dimostra di essere abbastanza pessimista. Marcela e Mauricio cercano di rassicurarlo, consigliandogli di pensare in positivo. Le sue condizioni non possono non preoccupare tutto il paese, a cui ha sempre dimostrato lealtà e coraggio. Purtroppo, Raimundo non migliora affatto. Non servono a nulla i tentativi di Matias e Francisca, che cercano di farlo reagire.

Damian incontra spesso Isidoro, il quale confessa di avere dei dubbi sulla lealtà di Matias. Quest’ultimo appare sempre più nervoso e Marcela inizia a pensare che il suo strano atteggiamento non sia causato solo da quanto sta accadendo a Raimundo. Teme, infatti, che le stia nascondendo qualcosa. Spinta da Encarnacion, Alicia decide di candidarsi alle elezioni municipali. Al contrario degli altri abitanti, Mauricio non prende bene la notizia e cerca di far riflettere Encarnacion, con lo scopo di far cambiare idea alla ragazza, facendole presente che la politica potrebbe non essere adatta a una donna. Alicia tende poi un’imboscata a Isidoro, per scoprire delle informazioni su Matias. L’uomo le mostra alcuni documenti governativi che confermano il suo coinvolgimento nella lotta alla repubblica, ma non può comunque crederci. Dopo di che, Alicia si ritrova a fare i conti con il tradimento di Matias, il quale ha fatto arrestare Isidoro esponendo tutto il sindacato. Il Castaneda ha fatto, però, passare Alicia come sua collaboratrice.

Rosa vive un momento di sconforto, in quanto teme che Adolfo non la ami. A questo punto, chiede al giovane di annullare il loro matrimonio. Il figlio di Isabel riesce poi a rassicurarla e a convincerla a proseguire con i preparativi. Ma lo squilibrio mentale della Solozabal diventa sempre più evidente. Rosa sembra non badare a ciò che le accade intorno e pensa solo a organizzare le sue nozze. Encarnacion, però, decide di lasciare la Casona e così anche il lavoro per i Solozabal. Offesa per l’atteggiamento della sua famiglia, Rosa cerca consolazione in Isabel, che la sta manipolando. In particolare, la Marchesa fa credere alla ragazza che Don Ignacio sia il responsabile di tutte le loro disgrazie. Non solo, la donna approfitta dell’assenza di Francisca e a La Habana e chiede a Don Filiberto di non intromettersi nei suoi affari. Ma, durante questa conversazione, scopre che in realtà il prete potrebbe diventare un alleato perfetto contro la Montenegro.

Il Capitano Huertas deve notificare il mandato di arresto per Jesus Urrutia, accusato di omicidio. L’uomo finisce in carcere e tutti non fanno altro che parlare di lui. Ignacio tenta in ogni modo di farlo scarcerare, utilizzando l’esperienza dei suoi avvocati. Huertas, invece, gli fa arrivare una lettera di Encarnacion e Alicia. Le tensioni tra Ignacio e Maria Jesus continuano a esserci e Pablo sembra essersi ormai schierato dalla parte del padre. Infatti, il pubblico lo vedrà rimproverare la madre per averlo usato solo per ottenere denaro.

Il piano per far passare Estefania come una ladra non ha funzionato. Onesimo decide di elaborarne un altro, ma Tiburcio non è affatto tranquillo. Nonostante ciò accetta la proposta. Anche questo tentativo, però, fallisce. Convinto di essersi liberato della donna, perde completamente la pazienza quando la ritrova nell’emporio mentre annuncia la sua gravidanza!