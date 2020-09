Il Segreto anticipazioni dal 20 al 26 settembre: la verità su Pablo

Tanti colpi di scena ne Il Segreto, nel corso delle puntate in onda da domenica 20 a sabato 26 settembre 2020. Pablo torna alla villa sconvolto, raccontando di essersi accorto che due uomini armati lo stavano seguendo per ucciderlo. Carolina, Marta e Rosa si schierano subito dalla parte del ragazzo, il quale chiede a Don Ignacio di potersi nascondere ancora nella sua tenuta. L’uomo, però, è preoccupato per la relazione che è nata tra Pablo e Carolina, tanto che insiste affinché il giovane lasci Puente Viejo. A questo punto, Urrutia consiglia al Solozabal di svelare il segreto che da molti anni custodiscono. Tormentato dai sensi di colpa, Don Ignacio rivela ai due giovani innamorati che sono fratelli: Pablo è nato da una sua relazione extraconiugale. Per tale motivo, non possono mandare avanti la loro storia d’amore. Rosa, Marta e Manuela vengono presto a conoscenza della notizia. Dopo aver chiesto a suo padre di tornare al lavoro, Pablo si reca in fabbrica e al suo posto trova Adolfo. Rosa e Marta sono alla ricerca di risposte e chiedono a Ignacio se la loro madre fosse a conoscenza della verità su Pablo. Le due sorelle incolpano il padre di aver causato il peggioramento delle condizioni di salute della donna, che si trova attualmente ricoverata in un sanatorio.

Anticipazioni Il Segreto dal 20 al 26 settembre 2020: Ignacio riconosce Pablo come suo figlio, problemi tra Rosa e Marta

Ora Ignacio vuole solo riconoscere legalmente Pablo. Il Solozabal convoca Don Filiberto, Mauricio e il Capitano Huertas per rivelargli che il ragazzo è suo figlio. Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Matias fa sapere a Damian e Alicia che i vertici del sindacato sono stati arrestati e, attualmente, sono sotto interrogatorio. Il primo, però, crede che il Castaneda voglia solo mettersi in salvo. A causa dell’insistenza dei due, Matias decide di cercare delle informazioni sull’attuale situazione dei sindacalisti arrestati. In seguito, Marcela trova Alicia fuori dalla locanda e tra loro nasce una nuova discussione. Per controllare il nemico da vicino, la Urrutia chiede a Tomas di assumerla come contabile della miniera. Il figlio di Isabel, mette da parte i dissapori e la assume. Marta si reca da Tomas per chiedere di prendere parte alla raccolta fondi, al fine di realizzare il suo progetto Comunale, ma Adolfo si intromette. Il giovane offre alla Solozabal il suo aiuto, ma in cambio vuole ricevere delle agevolazioni sulle imposte comunali. Marta è indignata e poi scopre che anche Mauricio è d’accordo con questa idea. La ragazza torna poi da Adolfo e inizia a trattare con lui, ma la situazione peggiora. Tomas, a questo punto, consiglia al fratello di tornare a gestire la loro miniera. Matias, intanto, si complimenta con Marta, dopo aver ascoltato la lite con Adolfo, per la sua determinazione. Rosa, furiosa, arriva in municipio e si scaglia contro sua sorella, che avrebbe causato il licenziamento di Adolfo!

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca esce allo scoperto e ha un confronto con Tomas e Adolfo

Don Filiberto comprende che Antonita non gli ha raccontato tutta la verità e si reca a La Habana per parlarle. La domestica, facendo dei giri di parole, riesce a confonderlo. Spaventata dallo stato di salute di Donna Francisca, decide di rivelare quanto sta realmente accadendo a Tomas. Quest’ultimo chiama immediatamente un medico per far curare la Montenegro, mentre Antonita si rifiuta di rispondere alle sue domande. Nel frattempo, Donna Francisca tenta di ricevere dalla domestica delle informazioni su Isabel. La giovane, però, resta fedele alla Marchesa. Il medico dichiara che la Montenegro sta bene e che dovrà solo concedersi più riposo. Dopo di che, Francisca conosce anche Adolfo. Ai due fratelli De Los Visos, la moglie di Raimundo dà qualche vaga spiegazione sul motivo per cui si trova a La Habana.

Anticipazioni Il Segreto settimanali: Mauricio si impegna per i bisognosi di Puente Viejo

Marta scopre che, in realtà, Mauricio è una persona generosa, pronta ad aiutare i più bisognosi. Matias e Inigo accettano, intanto, la carica di Consigliere Comunale. Insieme ai due, l’ex capomastro di Donna Francisca decide di offrire una serena Epifania a tutti i bambini del posto. Urrutia consiglia poi a Mauricio di noleggiare un autobus per permettere ai paesani di assistere alla corrida a La Puebla.