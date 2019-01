Il Segreto anticipazioni dal 20 al 25 gennaio: i sospetti di Julieta, Antolina incinta

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Julieta inizia a sospettare Prudencio e seduce Fernando

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, nel corso della prossima settimana, Fe chiede a Julieta che cosa sta tramando, poiché ultimamente sembra a tutti strano il suo comportamento. Nel frattempo, Raimundo continua a indagare sull’improvvisa scomparsa della moglie, leggendo la sua lettera. L’Ulloa tenta di trovare, tra le parole scritte dalla Montenegro, una richiesta di aiuto. Finalmente il padre di Emilia sembra decifrare la giusta chiave di lettura. Intanto, Julieta inizia ad avere dei sospetti su Prudencio e Raimundo nota che Fernando ha dei vuoti di memoria. La giovane Uriarte comprende che c’è qualcosa che non quadra nei racconti di suoi marito e, pertanto, intende andare a fondo della questione e scoprire finalmente la verità. A questo punto, Julieta inizia a sedurre Fernando, che le regala anche un profumo sotto gli occhi di Prudencio. Quest’ultimo non vede affatto bene la vicinanza tra i due, tanto che fa subito notare la sua forte gelosia.

Il Segreto anticipazioni: Antolina scopre di essere incinta

Isaac ha chiesto ad Adela e Carmelo di aiutarlo a ottenere l’esonero dal servizio militare e così si reca al municipio con Matias per scoprire cosa è stato deciso. Guerrero scopre, con grande felicità, di essere stato esonerato e, dunque, non deve partire per il fronte. Intanto, Elsa chiede ad Antolina di raccontarle cos’è davvero accaduto a Jesus, in quanto convinta che avessero una relazione segreta. Antolina scopre di essere incinta e Isaac potrebbe presto venire a conoscenza di questa situazione. A rivelare a Guerrero quanto sta accadendo ci pensa Elsa. L’ex ancella si arrabbia molto quando viene a sapere che la sua amica ha parlato della sua gravidanza con Isaac. Quest’ultimo, intanto, capisce che il bambino che sta aspettando Antolina è il suo.

Anticipazione Il Segreto: Carmelo sempre più preoccupato per Adela

Irene crede che ci sia Donna Francisca dietro le minacce anonime ricevute da Adela e rivela a quest’ultima i suoi sospetti. La maestra non può non appoggiare l’ipotesi dell’amica. Poco dopo, la moglie di Carmelo scopre che Leticia non ha mai raggiunto Puente Viejo a causa di un incidente. La donna si ritrova ricoverata in ospedale. Il sindaco pensa subito che non si sia trattato realmente di un incidente e decide di non lasciare mai da sola sua moglie. Infatti, Carmelo pensa bene di fare avere una scorta ad Adela.