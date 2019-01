Anticipazioni Il Segreto, Fernando e il regalo a Julieta: la gelosia di Prudencio

Anticipazione Il Segreto: Julieta sempre più vicina a Fernando, Prudencio geloso

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, Julieta continua a tenere un atteggiamento provocante nei confronti di Fernando. Prudencio nota subito la forte vicinanza dei due e inizia a provare una certa gelosia. Più volte il minore dei fratelli Ortega affronta la moglie per avere delle spiegazioni. La Uriarte, però, non si lascia scavalcare dal marito, tanto che continua il suo gioco di seduzione con Fernando. Ma qual è il vero scopo di Julieta? È davvero interessata al Mesia? Dalle anticipazioni sappiamo che la nipote di Consuelo sta portando avanti questo gioco per scoprire qualche indizio su cosa è realmente accaduto a Saul. Prudencio le ha fatto capire che dietro la scomparsa del suo amato ci sia proprio Fernando, che su ordine di Donna Francisca avrebbe messo in atto un piano ben preciso. Julieta inizia ad avere dei dubbi al riguardo e l’unico che potrebbe darle delle risposte è proprio il Mesia. Intanto, Raimundo e Mauricio si rendono conto della forte gelosia che Prudencio prova nel vedere la moglie in compagnia di Fernando.

Il Segreto anticipazioni: Prudencio geloso, Fernando fa un regalo a Julieta

Anche Fe cerca delle spiegazioni da Julieta, vedendola fortemente interessata a trascorrere il suo tempo con Fernando. Nonostante le molteplici domande, la Uriarte continua a stare vicina al Mesia e accetta di giocare a scacchi con lui. Nel frattempo, la nipote di Consuelo discute animatamente con Prudencio a causa di questa situazione. Raimundo, intanto, nota degli strani vuoti di memoria di Fernando e chiede a Julieta se ne sa qualcosa. Ma la Uriarte è più concentrata nel suo gioco di seduzione, che ha come scopo quello di avere delle informazioni sulla morte di Saul. Ed ecco che che arriva un regalo speciale per Julieta da parte del Mesia.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando si lascia sedurre da Julieta

Mentre si trovano nel salotto di Donna Francisca, ecco che Fernando fa un importante passo avanti con Julieta, regalandole un bel profumo. Il Mesia consegna il dono alla Uriarte di fronte a Prudencio, che si sente preso in giro. L’Ortega si mostra infastidito per il gesto compiuto da Fernando. Julieta, però, accetta con un grande sorriso il profumo. Ebbene vi anticipiamo che proprio grazie al Mesia, la Uriarte riesce ad arrivare finalmente a scoprire la verità.