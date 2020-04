Il Segreto anticipazioni dal 20 al 25 aprile: Matias torna, ma insospettisce

Anticipazioni Il Segreto nuova stagione, da lunedì 20 a sabato 25 aprile 2020: Marta e Rosa innamorate di Aldolfo

Nel corso delle prossime puntate italiane de Il Segreto Rosa, Marta, Don Ignacio e Jesus Urrutia vengono convocati in municipio per dare la loro testimonianza di fronte a una commissione giudiziaria. I quattro devono testimoniare su quanto accaduto nella stazione di Munia, fatta esplodere da alcuni operai anarchici. Anche Adolfo, figlio della Marchesa Isabel, si trova in questa situazione. La madre chiede al ragazzo di sottolineare il fatto che Solozabal si sia dichiarato repubblicano ai terroristi. Rosa è sempre più presa da Adolfo e spera di incontrarlo in municipio. Per tale motivo, decide di indossare uno dei suoi vestiti migliori. Don Ignacio viene sospettato di essere un repubblicano sovversivo e, pertanto, deve dare una testimonianza più dettagliata su quanto accaduto alla stazione. Rosa, Carolina e Marta sono preoccupate per la situazione che si è venuta a creare e consigliano al padre di mettere da parte i suoi ideali per evitare l’arresto. Isabel appare fortemente invidiosa per il successo ottenuto dalla fabbrica di Don Ignacio e ordina a Cosme di presentare una denuncia contro di lui. Marta, all’oscuro dei sentimenti che la sorella prova, rivela a Manuela che si sta innamorando di Adolfo. Le due poi intuiscono la verità e chiedono spiegazioni a Rosa.

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Ignacio nei guai, Isabel pronta a tutto

Per salvarsi la vita, Ignacio mente e testimonia accompagnato dal capitano Huertas, che gli offre tutto il suo sostegno. Isabel, intanto, organizza un’ala nascosta a La Habana per accogliere un ospite misterioso. Adolfo inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, occupando il ruolo di Tomas. Nel frattempo, Mauricio capisce che la Marchesa sta per avviare un piano contro Don Ignacio. Marta decide, invece, di rinunciare ad Adolfo e di accontentare così Rosa, accompagnandola anche al loro primo appuntamento. Il ragazzo, non appena si trova di fronte a entrambe, appare confuso e fa capire di essere attratto da tutte e due. Don Ignacio è preoccupato per il controllo annuale della sua azienda e racconta a Marta le origini delle Industrie Solezabal e il motivo per cui è in ansia. La ragazza, però, capisce che il padre le sta nascondendo qualcosa di importante e così decide di scoprire la verità. Pertanto, va in fabbrica e cerca spiegazioni a Pablo e Urrutia.

Anticipazioni future Il Segreto, nuova stagione: il ritorno di Matias a Puente Viejo

Spronato dal fratello, Tomas racconta com’è nata la sua storia d’amore con Marcela. Intanto, Dolores e Mauricio salutano Raimundo, appena tornato a Puente Viejo in cerca di Donna Francisca. Data la mancanza di notizie della moglie, l’Ulloa decide di lasciare il paesino per andare altrove. A fare il suo ritorno in paese ci pensa anche Matias, che risultava scomparso da due mesi. Marcela reagisce freddamente quando incontra il marito e poi avvisa Tomas. Anche lo stesso Castaneda si mostra distaccato con sua moglie e Camelia. Dopo di che, va a salutare Mauricio in municipio e gli pone molte domande sulla miniera e sulla fabbrica. Il sindaco non può iniziare a sospettare di fronte alla forte curiosità del Castaneda. Subito dopo, vedremo Matias incontrare Alicia.