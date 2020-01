Il Segreto anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2020: confessioni sorella di Lola

By

Anticipazioni settimanali Il Segreto, puntate dal 19 al 24 gennaio: Lola ha ucciso in passato oppure è innocente? Prudencio ricostruisce il suo passato e incontra la sorella Ana

Le anticipazioni de Il Segreto dal 19 al 24 gennaio 2020 ci fanno sapere che Prudencio intenderà fare la massima chiarezza sul passato di Lola: è davvero un’assassina? Le parole di Francisca Montenegro gli ronzeranno continuamente nella testa, per questo deciderà di impegnarsi per trovare quante più informazioni possibili su quella donna della quale si è innamorato perdutamente; vorrà capire se veramente gli sta nascondendo qualcosa di macabro. Incontrerà allora Ana, la sorella di Lola, la quale non gli dirà che è un’omicida, ma che suo padre la maltrattava continuamente.

Il Segreto anticipazioni future: Elsa e Isaac pronti al matrimonio, Maria sempre più invalida

Mentre Don Berengario passerà del tempo con la figlia Esther, Isaac ed Elsa decideranno di sposarsi in piazza: non hanno troppe pretese, vorranno semplicemente essere circondati dall’amore di quelle persone che sono sempre state vicine a entrambi. Maria Castaneda vorrebbe ritornare a camminare quanto prima e giungerà alla conclusione che la terapia a cui l’ha sottoposta Dori Vilches non sta dando i risultati sperati.

Nuova settimana Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 22 gennaio 2020: Puente Viejo verrà sommersa sul serio?

L’infermiera di Maria comincerà ad avere degli squilibri mentali, fino a quando non arriverà a commettere anche dei gesti scellerati… ci penserà Fernando Mesia a metterla al suo posto! Cos’altro sappiamo dalle anticipazioni settimanali de Il Segreto? I cittadini di Puente Viejo faranno una protesta contro Garcia Morales, che intenderà sommergere completamente il paesino per la costruzione della sua diga.