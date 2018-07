Il Segreto anticipazioni dal 16 al 21 luglio: Candela vuole incastrare Venancia

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Candela torna a casa per smascherare Venancia

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Julieta si trova nel bosco e si imbatte in Candela, la quale non ha alcuna intenzione di tornare a casa finché Carmelito non verrà trovato. La pasticcera pensa a tutto ciò che è accaduto durante la sparizione del bambino e sospetta che dietro ci sia proprio Venancia. I conti ora iniziano a tornare per la moglie di Severo. Julieta rivela a Emilia il posto in cui si trova Candela. La figlia di Raimundo si reca subito dall’amica, la quale le acconta i suoi sospetti sull’ex suocera. Nel frattempo, Severo prova molto dolore per la lontananza della moglie e Venancia approfitta della situazione per parlare male di lei. Sicura di poter finalmente smascherare l’ex suocera, Candela decide di tornare a casa. Con l’aiuto di Don Anselmo, Carmelo e Severo riescono a mettere in atto un piano per far arrivare l’ebanista di Munia a Puente Viejo, per dimostrare che il bambino che è con lui è Carmelito.

Il Segreto, anticipazioni settimanali: Saul esce dal carcere ma Julieta lo allontana

Saul è ancora in carcere e gli avvocati chiamati da Donna Francisca hanno trovato una strategia per renderlo libero. Il processo va più che bene visto che l’Ortega viene liberato finalmente. La Montenegro organizza per lui una festa alla Villa. Il giovane pensa subito a Julieta e chiede a Prudencio di coprirlo per poterla raggiungere. La Uriarte, però, ha ormai fatto una promessa a Donna Francisca per permettere a Saul di uscire dal carcere. Per tale motivo, la nipote di Consuelo è costretta a mentire e allontana l’Ortega affermando di non essere innamorata di lui. Il giovane non capisce il motivo per cui la sua amata ora si comporti in questo modo e Prudencio gli consiglia di allontanarsi da lei. Ma Saul sa bene che Julieta lo ama e, quindi, torna a casa sua per parlarci. Donna Francisca, intanto, finge di cedere al volere di Saul, ma con l’aiuto di Prudencio trama alle sue spalle.

Anticipazione Il Segreto: Julieta preoccupata della sua popolarità

Nel frattempo, Julieta deve affrontare un altro problema. La ragazza teme che la popolarità che le stanno dando i giornalisti possa portare una persona pericolosa del suo passato a capire dove si trova. Emilia capisce che c’è qualcosa che non va, ma decide di fidarsi di lei. Dolores ha preparato dei dolci per il giorno dei defunti lavoratori, per cui ha lavorato anche di notte. Attraverso questo dettaglio, Don Anselmo capisce che le uscire notturne non erano delle scappatelle.