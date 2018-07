Anticipazioni Il Segreto: a Puente Viejo arriva il peggior incubo di Julieta

Il Segreto anticipazioni: il padre di Julieta arriva a Puente Viejo

A Puente Viejo, nelle prossime puntate de Il Segreto, arriva il peggior incubo di Julieta. La giovane scopre che suo padre è giunto nel piccolo paesino spagnolo e dopo anni l’ha ritrovata. La Uriarte confessa subito a Consuelo quanto visto e le due decidono di scappare, allo scopo di non finire nuovamente nelle sue mani. Ormai nonna e nipote sono decise a partire, ma non possono salutare le persone che per loro sono state importanti in quest’ultimo periodo, poiché devono subito allontanarsi prima che sia troppo tardi. Julieta sa benissimo che sta per lasciare a Puente Viejo un pezzo molto importante della sua vita e il fatto di non poter dire addio alle persone care la rende ancora più triste. Ma purtroppo ora l’unica cosa da fare è quella di partire, ancora una volta. Quando è finalmente tutto pronto per intraprende un nuovo viaggio, ecco che qualcuno bussa alla loro porta. Julieta e Consuelo si ritrovano di fronte Ignacio.

Anticipazione Il Segreto: Julieta e Consuelo si ritrovano di nuovo di fronte al loro peggior incubo

Il padre di Julieta arriva a Puente Viejo dopo aver letto delle notizie sul giornale, in cui viene mostrata proprio la foto della ragazza. Il suo scopo è quello di poter finalmente ritrovare sua figlia, per tornare a farle del male. Sia lei che Consuelo sono molto spaventate al solo pensiero di rividerlo, sicuramente l’uomo non avrà delle buone intenzioni nei confronti della giovane. Infatti, nel loro passato questa persona ha fatto del male a Julieta e a sua madre. Le due donne vivono il peggior incubo della loro vita quando rivedono Ignacio. La Uriarte e sua nonna non sanno se riusciranno a uscire vive dalla loro casa. Le due hanno molta paura e sperano di poter riuscire a sbarazzarsi di lui.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta e Consuelo non accolgono bene Ignacio

Julieta e Consuelo non accolgono nel migliore dei modi Ignacio, il quale non vedeva l’ora di rivedere le due donne. La giovane Uriarte rivolge parole molto dure all’uomo, che in passato le ha fatto molto male. Ad un certo punto, Ignacio inizia a minacciare la figlia puntando un coltetto contro Consuelo. Dalle anticipazioni sappiamo che il padre di Julieta resta nel piccolo paesino qualche tempo, diventando addirittura alleato di Donna Francisca. È proprio lei la causa dell’arrivo di Ignacio, in quanto ha fatto pubblicare sul giornale una foto della ragazza.