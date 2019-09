Il Segreto anticipazioni dal 15 al 21 settembre 2019: Roberto tradisce Maria

Il Segreto, puntate dal 15 al 21 settembre – Ultime anticipazioni: Roberto non si presenta al luogo convenuto, Maria ritorna alla Villa e prende una decisione importante

Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 21 settembre? Proprio nel momento in cui Maria Castaneda avrebbe potuto abbandonare Puente Viejo, Roberto si tirerà indietro, deludendo parecchio la ragazza. Si fidava ciecamente di lui e sperava con tutto il cuore di dare una svolta importante alla sua vita. Roberto spiegherà a Maria che Francisca Montenegro l’ha convinto a restare e decideranno di comperare una casa non molto distante dal paesino; nel frattempo la nobildonna cercherà il modo per sbarazzarsi per sempre di Fernando Mesia, in quanto la sua gelosia nei confronti di Maria sta superando ogni limite.

Anticipazioni Il Segreto della settimana: la ricerca degli omicidi e la proposta di matrimonio che spiazza Elsa

Prima del salto temporale avvenuto in Spagna, in Italia bisognerà fare ancora chiarezza sugli assassini di Lamberto ed Eustaquio: il sergente Cifuentes comincerà a sospettare di don Berengario e Carmelo. Dalle anticipazioni settimanali de Il Segreto, apprendiamo anche che Alvaro chiederà la sua mano a Elsa, ma la ragazza ha bisogno di tempo: lo ama così tanto da sposarlo? Marcela scoprirà che sulla fede c’è una strana incisione e Alvaro si giustificherà dicendo che apparteneva a sua nonna.

Il Segreto nuove puntate, anticipazioni future: la reazione di Isaac e la decisione di Antolina

Ancora più tesi i rapporti fra Antolina e Isacc, soprattutto dopo che quest’ultimo verrà a conoscenza delle possibili nozze fra Elsa e Alvaro: non vorrebbe mai e poi mai che il suo vero amore si allontani per sempre da lui… Antolina capirà che il marito non ha ancora dimenticato Elsa e che deve necessariamente trovare un modo per farla sparire per sempre.