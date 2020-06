Il Segreto anticipazioni dal 15 al 20 giugno: scoperte e inquietanti arrivi

Anticipazioni Il Segreto dal 15 al 20 giugno 2020: Raimundo vicino a Francisca, Ignacio evita la tragedia

Una trama ricca di colpi di scena quella che andrà in onda da lunedì 15 a sabato 20 giugno 2020. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Raimundo arriva a La Habana e chiede di Isabel. Qui riconosce Antonita, che aveva incontrato tempo prima mentre raccoglieva i fiori preferiti di Donna Francisca. L’Ulloa è sempre più vicino alla verità e continua a chiedere informazioni alla Marchesa su sua moglie. Damian e i minatori si presentano ai funerali armati di coltelli, con cui minacciano Isabel e i suoi figli. Fortunatamente, Don Ignacio riesce a intervenire in tempo per evitare la tragedia. Adolfo e Tomas poi non possono non riconoscere al Solozabal di aver salvato loro la vita. Invece, Isabel appare infastidita per quanto accaduto. Il capitano Huertas, intanto, organizza alcune pattuglie intorno a La Habana, in quanto si temono ulteriori attacchi alla famiglia della Marchesa. Antonita informa poi Donna Francisca della situazione. Con il supporto di Inigo, Tomas e Adolfo decidono di prendere la situazione in mano, inserendo le misure di sicurezza nella miniera.

Il Segreto anticipazioni: la svolta in miniera, Rosa pronta a sposare Adolfo

La Marchesa accetta di migliorare la sicurezza in miniera e a rivelare tale notizia a Matias è proprio Tomas. Nonostante tutto, Isabel ringrazia Ignacio per averla salvata il giorno del funerale di Cosme. Il Solozabal prende la palla al balzo e le chiede se sia contraria alla relazione dei loro figli, aspettandosi un gesto ufficiale. Adolfo, invitato a cena a casa dei Solozabal, annuncia a Ignacio che sua madre vorrebbe fargli visita per dare il suo consenso al fidanzamento. Inaspettatamente, però, si crea una situazione di intimità tra Adolfo e Marta: Rosa li trova da soli in cucina e inizia a pensare che possa essere accaduto qualcosa tra loro. Arriva finalmente il giorno dell’aperitivo organizzato alla Casona per la Marchesa, durante il quale si brinda al fidanzamento di Rosa e Adolfo. La ragazza annuncia alla sua famiglia di voler sposare Adolfo il prima possibile. Don Ignacio cerca di far ragionare la figlia, ma senza ottenere alcun risultato. Adolfo, nel frattempo, riesce a raggiungere la Casona e qui rivela a Marta di essere pronto a lasciare Rosa.

Matias e Marcela di nuovo vicini, Alicia organizza nuovi attentati: Anticipazioni Il Segreto

L’aggressività di Alicia inizia a preoccupare Matias. Non solo, il Castaneda confessa a Marcela di aver capito quanto per lui sia importante la loro famiglia. Tomas va poi alla locanda per pagare i pasti dei minatori e cerca di chiarire alcuni dettagli con Marcela. Damian vorrebbe prendere il posto di Cosme nella lotta sindacale e Matias accetta. Alicia comprende di avere esagerato e chiede al Castaneda di iniziare un nuovo rapporto, per aiutare i lavoratori della miniera. E mentre Matias e Marcela si riavvicinano, Alicia sfoga la sua frustrazione organizzando nuovi attentati con Damian.

Il Segreto trama prossima settimana: le multe di Dolores, Onesimo in guai seri

Mauricio notifica a Dolores l’avviso di una nuova multa. La donna cade, così, nuovamente nello sconforto, mentre Onesimo inizia a sperimentare la psicoanalisi sulle mosche. Dopo ciò, Dolores riceve la visita di un ispettore sanitario, che le notifica un’altra multa di mille pesetas a causa delle ultime ricerche di Onesimo. La donna decide, a questo punto, di fare lo sciopero per la fame per protestare contro le multe ricevute e il Comune. Questa sua decisione le procura l’ennesima multa. A Puente Viejo arriva un uomo tedesco molto inquietante, Gunther, che chiede informazioni su Onesimo. Quest’ultimo chiede ai suoi compaesani di non dire a nessuno che si trova in paese.

Puntate italiane giugno 2020: Pablo in condizioni gravi, Carolina si fa aiutare da Encarnation

Le condizioni di salute di Pablo peggiorano e Carolina non può non chiedere aiuto. Spaventata, la ragazza corre da Encarnation, a cui racconta una bugia. In questo modo, riesce a ottenere cibo caldo, medicine e coperte. La madre di Alicia continua ad aiutare Carolina, ma capisce che il suo atteggiamento è strano e così le chiede spiegazioni. La più piccola delle sorelle Solozabal riesce poi a portare Pablo nella soffitta della Villa e, grazie all’aiuto di Encarnation, cerca di curarlo.