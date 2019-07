Il Segreto anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2019: Fernando e Maria innamorati?

Anticipazioni Il Segreto della settimana: puntate dal 15 al 19 luglio 2019

Maria e Fernando saranno sempre più vicini: questo preoccuperà terribilmente Francisca Montenegro! Stando alle anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2019, Fernando farà qualsiasi cosa in suo potere pur di lasciare senza parole Maria, per farle capire che è davvero cambiato e che di lui potrà sempre fidarsi. Che farà quindi per lei? Organizzerà alla Villa la proiezione del film Peter Pan: un gesto, questo, che riempirà di gioia Beltran ed Esperanza, indirettamente anche Maria. Francisca, però, tenterà di far saltare la serata! Invano. Ma quest’armonia tra Maria e Fernando potrebbe finire molto presto…

Fernando e Maria sempre più vicini, ma Roberto rovina tutto: anticipazioni future Il Segreto

Le anticipazioni settimanali de Il Segreto ci rivelano che giungerà da Cuba Roberto Sanchez, un grande amico di Maria… del quale però si innamorerà! Fernando impazzirà di gelosia non appena lo vedrà. Cosa succederà invece tra Antolina e Isaac? Ancora una volta la ragazza riuscirà a convincerlo ad avere una notte di passione, ma lui penserà sempre a Elsa; quest’ultima sarà invece occupata a prendersi cura di Alvaro dopo che è stato malmenato: deve dare una grande somma di denaro a uno strozzino che gli ha prestato dei soldi per comprare i medicinali utili ai bambini portoghesi malati di morbillo.

Il segreto puntate settimanali: Saul e Julieta si sposano, Francisca perde la pazienza

Julieta e Saul de Il Segreto sono al settimo cielo: potranno sposarsi dopo innumerevoli peripezie! Severo e Carmelo metteranno a loro disposizione alcuni uomini capaci di proteggerli da qualsiasi malintenzionato durante la celebrazione del matrimonio; alla cerimonia saranno presenti anche Maria e Fernando… Francisca Montenegro sarà fuori dai gangheri!