Il Segreto anticipazioni dal 14 al 20 aprile: Maria torna, Antolina incinta

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Elsa torna a Puente Viejo, Antolina incinta

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana, vedremo Antolina comprendere che il banchiere ha una relazione segreta con la sua segretaria. Al fine di costringerlo a concedere il prestito a Isaac, minaccia l’uomo di rivelare quanto scoperto alla moglie. Grazie all’intervento dell’ex ancella, il Guerrero riesce a ottenere il denaro in prestito. La perfida biondina inizia ad avvertire dei fastidi, come le nausee. Antolina capisce così di essere finalmente rimasta incinta. Don Anselmo la scopre, però, mentre fa dei calcoli strano sulla sua gravidanza. Intanto, il direttore della banca informa Isaac che ha cambiato idea dopo aver parlato con Antolina, senza rivelargli il ricatto. In ogni caso, il Guerrero trascorre una notte di passione con sua moglie. L’ex ancella ha un nuovo problema di fronte a sé: Elsa torna di nuovo a Puente Viejo e interne restare. La giovane Laguna rivela a Consuelo di non essere più ricca, in quanto suo padre Amancio era pieno di debiti. Nervosa, Antolina provoca ancora la sua rivale e questa volta fa insospettire non poco Marcela e Consuelo.

Il Segreto anticipazioni: il ritorno di Maria Castaneda, la confessione di Gonzalo

Raimundo ribadisce a Saul e Julieta che dovrebbero lasciare la Villa. Spronati da Prudencio, i due innamorati continuano ad affermare di voler restare, opponendosi. Con grande sorpresa di tutti, anche Maria torna a Puente Viejo. La giovane Castaneda interrompe una discussione tra Gonzalo e Fernando e fa subito intendere che i rapporto con il marito siano abbastanza tesi. Infatti, la coppia inizia a litigare di fronte allo stupore del Mesia. La figlia di Emilia ammette di essersi sbagliata in passato a fidarsi di Gonzalo. Non solo, Maria fa intendere che il marito l’abbia tradita con altre donne. Ed ecco che il figlio di Pepa confessa a Matias che Beltran ed Esperanza sono morti nell’incendio a causa sua.

Anticipazione Il Segreto: Irene accetta di lavorare per Anacleto, Severo indaga

Anacleto insiste nel voler firmare gli articoli di Irene e, nel frattempo, Severo ha dei problemi con i territori di Las Lagunas. Insieme a Saul e Carmelo, il Santacruz cerca di scoprire cosa possa aver avvelenato le acque. Nonostante tutto, la giornalista accetta le condizioni lavorative di Anacleto. La donna vuole aiutare Severo e la sua famiglia a risolvere questa difficile situazione economica in cui si trovano. Irene confessa solo ad Adela che appunto i suoi articoli verranno firmati da Anacleto. Intanto, Severo comprende che nessuno vuole lavorare a Las Lagunas. La giornalista porta avanti un ottimo lavoro, tanto che Anacleto si complimenta con lei per il suo primo reportage.