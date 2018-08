Il Segreto anticipazioni dal 13 al 19 agosto: Julieta in pericolo, Vicente muore

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Julieta in pericolo, Mauricio uccide Vicente

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il piano di Donna Francisca contro Julieta ha i suoi primi risultati. La giovane Uriarte si sente costretta a lasciare per sempre il piccolo paesino di Puente Viejo. Consuelo è pronta a partire, ma la nipote le chiede di rimandare ancora per qualche giorno, così potrà organizzare i lavori di ricostruzione della casa di accoglienza. In realtà, Julieta è seriamente in pericolo. Suo padre Ignacio legge sul giornale il suo nome e corre per raggiungerla a Puente Viejo. Le due donne, ancora all’oscuro dell’arrivo dell’uomo, si preparano per partire. La giovane, però, ha un ripensamento e decide di restare nel piccolo paese. Ignacio arriva e va subito a casa di Julieta. L’uomo vuole sapere dove si trova Ana, per guadagnare tempo la Uriarte risponde che è a scuola. Ma Ignacio scopre che in realtà la piccola non c’è. Nazaria e Fe continuano a portare avanti il loro piano contro Vicente, tra difficoltà e complicazioni. Le due riescono finalmente a raggiungere il loro obbiettivo. La domestica avverte la Guardia Civile che entra nella casa da gioco e fa una retata. Magdalena, amica di Fe, perde la vita ma prima le chiede di prendere la valigetta del loro sfruttatore ucciso dalle guardie. Vicente scopre il doppio gioco di Nazaria e la ferisce, dopo una colluttazione con Mauricio. Fortunatamente il capomastro riesce a colpire Vicente, che muore.

Anticipazione Il Segreto: Severo arrestato per l’accusa di omicidio

Severo viene arrestato in quanto accusato di aver ucciso Venancia. Carmelo è stato suo complice durante il sequestro dell’ex suocera di Candela e ora decide di costituirsi, per dichiararsi anche lui colpevole dell’omicidio. Il Santacruz, però, convince l’amico a restare libero, poiché solo lui può continuare a cercare Carmelito. Tutti credono all’innocenza di Severo, ma sembra difficile dimostrarlo. Intanto, Donna Francisca non perde occasione per andare contro Severo e Carmelo, Raimundo tenta di calmarla. Il Santacruz teme che Carmelo possa essere accusato come suo complice. Il Santacruz è chiaramente nei guai e rischia la pena di morte.

Anticipazioni Il Segreto: Tiburcio pronto a lasciare Puente Viejo per tornare nel circo

Dolores è l’unica in paese a credere che Severo sia colpevole. Nel frattempo, l’uomo continua a pensare a Candela in carcere. Onesimo ascolta una telefonata di Tiburcio e scopre che quest’ultimo presto lascerà Puente Viejo per tornare a lavorare nel circo. Il giovane, però, preferisce non dire nulla a Dolores, sperando che l’uomo confessi la verità alla donna.