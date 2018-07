Anticipazioni Il Segreto: Venancia muore, Francisca salva Severo

Il Segreto anticipazioni: Venancia muore e Severo viene accusato di omicidio

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che nelle prossime puntate più di un personaggio perde la vita. In particolare, come vi abbiamo già precedentemente rivelato, Candela muore nel tentativo di salvare il piccolo Carmelito nelle mani di Venancia. Dopo quanto accaduto, Severo decide di rapire l’ex suocera della moglie, al fine di mantenere la promessa fatta. Scendendo nel dettaglio, il Santacruz promette alla pasticcera ormai morta che farà di tutto pur di trovare Carmelito. Nonostante sia stata rapita, Venancia continua a mantenere il segreto sul posto in cui si trova il figlio di Candela. Lei è l’unica persona che sa la verità, ma la sua vita è appesa a un filo, in quanto ha gravi problemi di salute. La donna, inoltre, non riposa più e non mangia, tanto che muore. Quando Severo torna nel posto in cui l’ha rinchiusa, la ritrova senza vita. Subito dopo decide di seppellire Venancia, per non far trovare a nessuno il suo corpo, sotto il consiglio di Carmelo. Ma improvvisamente sul luogo arriva la polizia di Puente Viejo.

Anticipazione Il Segreto: Severo vicino alla condanna a morte

La polizia becca Severo con le mani nel sacco, dopo aver scavato una tomba per Venancia. Mentre prepara il posto dove seppellire la donna, Carmelo invece si trova a Puente Viejo per evitare ogni sospetto. Il Santacruz viene arrestato e il sindaco deve giurare che non sapeva nulla dei piani dell’amico. In questo modo, Carmelo potrà continuare le ricerche di Carmelito, altrimenti verrebbe anche lui messo in carcere. Inizia così il processo di Severo, il quale rischia di essere condannato a morte. L’uomo viene accusato della morte di Venancia ed è Nicolas a confessarglielo quando va a trovarlo dietro le sbarre. Gli avvocati dell’ex suocera di Candela continua a chiedere la condanna e il fotografo cerca ogni soluzione possibile per porterlo salvare.

Anticipazioni Il Segreto: Severo non viene condannato a morte, interviene Donna Francisca

A risolvere la situazione ci pensa proprio Donna Francisca! Inaspettatamente, la Montenegro riesce a convincere il giudice a non condannare a morte Severo. Quest’ultimo non conosce questo importante segreto, poiché Carmelo e Nicolas preferiscono non rivelarglielo. Ma il sindaco ha bisogno di scoprire qual è il motivo per cui Donna Francisca ha salvato l’amico. La dark lady di Puente Viejo confessa di voler prolungare il più possibile le torture nei confronti di Severo.