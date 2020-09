Il Segreto anticipazioni dal 13 al 18 settembre: grandi svolte a Natale

La trama de Il Segreto, da domenica 13 a venerdì 18 settembre 2020, si arricchisce di nuovi colpi di scena. Marta insiste con la sua idea: suo padre dovrebbe assumere un altro responsabile della produzione che abbia esperienza per creare i nuovi barattoli. Don Ignacio accetta il consiglio della figlia e offre questo posto ad Adolfo. Mauricio vorrebbe creare un Consiglio Comunale con varie personalità e di ogni ceto sociale, che vivono a Puente Viejo. Don Ignacio rifiuta l’offerta del sindaco, mentre Marta si offre volontaria, in quanto teme di dover lavorare accanto ad Adolfo. In seguito, il giovane rivela a sua madre Isabel di aver ricevuto una proposta lavorativa da Ignacio. La Marchesa dà il suo consenso al figlio per questo lavoro. Dopo di che, Adolfo regala a Rosa l’anello di fidanzamento. Tomas mette in guardia il fratello, in quanto teme che sua madre gli abbia dato il suo consenso per renderlo suo infiltrato. Don Ignacio invita poi i due fratelli a cenare con loro la notte della vigilia, ma Tomas rifiuta l’invito. Anche Adolfo comunica a Rosa che non cenerà con la sua famiglia. I De Los Visos decidono di trascorrere la cena con Inigo a La Habana.

Anticipazioni Il Segreto da domenica 13 a venerdì 18 settembre 2020: Pablo non vuole partire, Donna Francisca pensa a un nuovo piano

Il Capitano Huertas dà delle istruzioni a Pablo su come dovrà comportarsi quando sarà lontano da Puente Viejo, per evitare che venga catturato e ucciso. Il giovane, però, si ribella a Don Ignacio e decide di non partire. Il Solozabal riesce poi a convincere il ragazzo del fatto che la partenza per l’America sia l’unico modo per salvarsi. Isabel appare al settimo cielo quando pensa al viaggio che trascorrerà con la persona misteriosa che la telefona. Antonita, però, appare preoccupata in quanto sa che dovrà rimanere sola con Donna Francisca, a cui non deve parlare della partenza della Marchesa. Quest’ultima parte e affida la Montenegro alle cure di Antonita, che però si tradisce e fa uscire fuori la verità sul viaggio. Temendo di essere diventata una prigioniera, Donna Francisca decide di mettere in atto un piano.

Il Segreto anticipazioni: torna la serenità tra Matias e Marcela, guai con Alicia e Damian

Tomas, dopo aver visto Marcela e Matias in atteggiamenti teneri, non riesce a trattenere la rabbia e se la prende con Adolfo. Matias, Alicia e Damian hanno uno scontro verbale, durante il quale si notano le loro differenti idee politiche. Mauricio offre al figlio di Emilia di diventare Consigliere Comunale. Il Castaneda accetta la proposta e comunica la sua decisione ad Alicia. Matias chiede poi a Marcela di perdonarlo per tutti gli sbagli commessi in questi ultimi anni.

Il Segreto trame settembre 2020: arriva Natale a Puente Viejo, Tiburcio rivede Meliton

Belen, la figlia di Hipolito, trascorre le festività natalizie a Puente Viejo. Tiburcio prova una certa tristezza pensando al defunto Meliton. In sogno ha l’occasione di rivederlo e insieme cantano, ancora una volta, le canzoni natalizie. A mezzanotte tutti i paesani si incontrano in piazza per scambiarsi gli auguri e per andare in chiesa.