Il Segreto anticipazioni dal 12 al 17 gennaio: terribile notizia a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: i sospetti di Irene, Donna Francisca affronta Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana rivelano che Matias mette in guardia Irene dopo aver ascoltato una strana conversazione tra Severo e Carmelo, che sembrano essere pronti a commettere qualcosa di illecito. Dopo essersi messa d’accordo con Raimundo, la giornalista decide di parlare con Donna Francisca, a cui rivela i suoi sospetti su Fernando. Il Mesia è l’unica persona che ha beneficiato dei tragici eventi avvenuti ultimamente a Puente Viejo. La Montenegro ascolta Irene e prende davvero in considerazione il suo discorso. Dopo essere stato ferito da Fraile, il quale è poi morto per mano di Fernando, Carmelo necessita continua assistenza. Per tale motivo, Severo e Irene tentano di aiutarlo in tutti i modi. Il sindaco ha ancora ricordi molto confusi su quanto accaduto. Donna Francisca mette, intanto, alle strette il Mesia, il quale dichiara di non essere responsabile degli ultimi avvenimenti. Non solo, il figlio di Olmo ribadisce di sentirsi profondamente cambiato e di volersi occupare solo di Maria. Pertanto, chiede alla Montenegro di fidarsi di lui. I sospetti di Irene, invece, sono fondati. La Campuzano ha compreso bene cosa sta accadendo a Puente Viejo e ancora non sa che sta per arrivare una tragica notizia.

Trame Il Segreto anticipazioni: arriva una terribile notizia per Puente Viejo

La nuova diga di Puente Viejo sta per essere inaugurata e il sottosegretario Juan Garcia Morales annuncia ai paesani che il paese verrà distrutto proprio a causa della struttura. Il paesino spagnolo rischia di essere sommerso dall’acqua. Naturalmente questa notizia non viene presa bene dagli abitanti di Puente Viejo e da qui si crea un’alleanza inaspettata. Nel frattempo, Elsa e Isaac finalmente stanno vivendo un periodo felici e, certi di voler stare insieme per il resto della loro vita, decidono di organizzare per bene il matrimonio.

Il Segreto anticipazioni: Maria pronta a tutto pur di tornare a camminare

Maria chiede a Dori di raddoppiare le sedute di terapia, in quanto vuole guarire il più presto possibile. La Castaneda vuole tornare a camminare e a prendersi cura dei suoi bambini, Esperanza e Beltran.