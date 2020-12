Il Segreto anticipazioni da 13 al 18 dicembre: tensioni, un ritorno inatteso

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un matrimonio e tanto caos a Puente Viejo. Nel corso delle puntate in onda da domenica 13 a venerdì 18 dicembre 2020, ora che è tornata, Donna Begona ha intenzione di trascorrere il più tempo possibile insieme a Marta, Rosa e Carolina. Ma questo provoca preoccupazione per Manuela, la quale teme che la moglie di Don Ignacio non sia guarita del tutto. La famiglia Solozabal, intanto, è agitata per il matrimonio di Rosa e Adolfo. La situazione a La Habana è ben diversa, visto che la Marchesa non vorrebbe vedere il figlio convolare a nozze con la sua promessa sposa, certa che quest’ultima sia mentalmente instabile. Entrambe le famiglie sono impegnate con i preparativi dell’evento. Nonostante ciò, la tensione tra i De Los Visos non si placa. Isabel è davvero delusa da Adolfo. Il ragazzo, però, ha ormai deciso di prendersi le sue responsabilità. Arriva il giorno del matrimonio e, dopo aver messo da parte i ricordi negativi, Adolfo e Rosa diventano marito e moglie. La giovane Solozabal appare euforica, in quanto ora è convinta di aver battuto la sorella.

Grazie all’allegria di Begona, nella Casona si respira un’aria più serena. Manuela, però, non riesce a non mostrare la sua diffidenza nei confronti della signora. Ramon è sempre più in ansia per il suo rapporto con Marta, la quale appare sempre più distante. Il giovane immagina quale possa essere il motivo. Sebbene ci sia questa tensione con la moglie, Ramon decide di aiutare Pablo, che sta cercando di mettersi in contatto con sua madre Maria Jesus a Bilbao. Il ragazzo vuole convinerla a chiedere a Santos di ritirare la sua denuncia contro Urrutia.

Alicia è molto combattuta: vorrebbe sia dedicarsi alla sua carriera politica, che aiutare il padre. Infatti, la giovane Urrutia teme che la sua sia una scelta egoista nei confronti dell’uomo, che si trova ancora in carcere. Ma ormai Alicia si è rifiutata di collaborare, dunque deve proseguire con la campagna elettorale. Durante una manifestazione repubblicana, Mauricio perde completamente la pazienza e colpisce uno dei dimostranti. L’uomo, un candidato repubblicano al seggio de La Puebla, riesce a schivare il colpo. E mentre Don Filiberto riceve un messaggio da parte della setta segreta, Huertas dà a Encarnacion una lettera di Urrutia.

Donna Francisca continua a stare a fianco a Raimundo e percepisce tutto il suo dolore. Ed ecco che improvvisamente arriva per lei una visita inaspettata: Emilia è tornata a Puente Viejo. Il suo ritorno lascia la Montenegro senza parole.