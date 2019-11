Il Segreto anticipazioni: Antolina può liberarsi di Elsa, ma le salva la vita

Anticipazioni Il Segreto: Antolina ha finalmente la possibilità di liberarsi di Elsa ma non lo fa

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un inaspettato gesto di Antolina nei confronti di Elsa. Nel corso delle prossime puntate italiane, l’ex ancella si ritrova a salvare la vita alla sua grande nemica. Il tutto accade dopo il suo ritorno a Puente Viejo. La Ramos, avendo scoperto che la Laguna ha bisogno di effettuare un intervento molto delicato ma anche abbastanza costoso, offre il suo aiuto. L’ex ancella restituisce a Isaac il denaro che in passato gli aveva rubato, dando così la possibilità alla coppia di raccogliere più soldi possibili per l’intervento. Grazie anche all’aiuto di Matias, Marcela e Consuelo, finalmente Elsa può affrontare l’operazione chirurgica, in grado di salvarle la vita. La Laguna effettua il delicato intervento e poi torna a vivere a casa di Isaac. Qui viene accolta nel migliore dei modi da tutti i suoi amici, mentre Antolina trova rifugio all’interno della locanda dei Castaneda. A darle la possibilità di pernottare in una delle stanze della struttura è Marcela, sebbene Matias e Consuelo siano contrari.

Il Segreto anticipazioni: Elsa ha un malore, a salvarle la vita è proprio Antolina

Antolina trova rifugio nella locanda di Matias, grazie a Marcela. Quest’ultima pensa che l’ex ancella sia davvero cambiata, mentre dell’altra parte Consuelo non crede minimamente a questa trasformazione improvvisa. Intanto, il dottor Zabaleta prescrive a Elsa delle gocce per affrontare l’ansia. Infatti, la Laguna soffre di forti crisi che le creano svenimenti e malessere. Isaac, però, si deve allontanare da Puente Viejo per raggiungere Munia e proprio durante la sua assenza Elsa ha una nuova e forte crisi. La Laguna rischia di perdere la vita e a salvarla ci pensa proprio Antolina!

Anticipazione Il Segreto: Antolina salva la vita di Elsa

Davvero inaspettato l’intervento di Antolina, che avrebbe potuto liberarsi di Elsa senza commettere alcun gesto. L’ex ancella dà subito alla Laguna le gocce prescritte da Zabaleta, sebbene inizialmente pare avere delle intenzioni completamente diverse. A gran sorpresa, Elsa viene salvata proprio da Antolina! Un gesto inaspettato quello della Ramos, che però non va a dimostrare un suo cambiamento. Infatti, nel corso delle prossime puntate, l’ex ancella continua a dimostrarsi una persona perfida.