Anticipazione Il Segreto, Antolina è davvero cambiata? L’ira di Consuelo

Il Segreto anticipazioni: Antolina dichiara di essere cambiata, la scelta di Marcela

Le anticipazioni de Il Segreto vedono Antolina ancora disposta a tutto pur di eliminare Elsa e stare insieme a Isaac. La ragazza, però, finge di essere completamente cambiata e di aver compreso i suoi errori. Il tutto accade quando la Laguna cerca, insieme al suo amato, di trovare il denaro che serve per effettuare l’operazione. Infatti, ricordiamo, che Elsa scopre di essere gravemente malata. Il dottor Zabaleta propone a Elsa un intervento, che però ha dei costi elevati. In aiuto alla coppia arriva proprio Antolina. Con fatica, convince la Laguna ad accettare il suo denaro. La perfida biondina restituisce così 1200 pesetas che aveva estorto a Isaac. E mentre Elsa si prepara a subire questa delicata operazione, Antolina confessa di sentirsi una persona diversa. Non solo, l’ex ancella non ha un posto dove alloggiare e spinge Marcela a darle la possibilità di dormire alla locanda per qualche tempo. Sia Consuelo che Matias non sono affatto d’accordo con quanto deciso dalla Del Molino, la quale resta ferma nella sua posizione.

Anticipazioni Il Segreto: Consuelo affronta Antolina

Marcela dà la possibilità ad Antolina di trattenersi nella sua locanda. Consuelo, però, continua a pensare che il cambiamento nell’ex ancella non sia mai avvenuto. La nonna di Julieta è pronta a tutto pur di difendere Elsa e ribadisce di voler sostenere in alcun modo la Ramos. Innanzitutto, la donna ammette di non avere alcuna intenzione di concedere un’altra opportunità ad Antolina e rifiuta anche il suo aiuto sul lavoro. Ed ecco che Consuelo non riesce a trattenere la rabbia che prova nei confronti dell’ex ancella. Un giorno arriva ad affrontare faccia a faccia la perfida biondina, a cui conferma di non credere assolutamente al suo improvviso cambiamento.

Anticipazione Il Segreto, l’ira di Consuelo: Antolina non è davvero cambiata

Consuelo dimostra di essere fortemente arrabbiata con Antolina. Ma l’ex ancella è davvero diventata improvvisamente un angelo? Ebbene le anticipazioni svelano che nelle prossime puntate de Il Segreto, la Ramos conferma il pensiero della nonna di Julieta. Nessun cambiamento in Antolina, che continua ad agire con cattive intenzioni!