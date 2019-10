Il Segreto anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2019: Antolina smascherata

Puntate della settimana Il Segreto: le anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2019. Cosa succederà ad Antolina e Alvaro?

Periodo duro per Antolina! Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 6 al 12 ottobre 2019, la ragazza impazzirà perché Alvaro scoprirà tutta la verità sulla sua gravidanza: non aspettava un figlio durante il loro matrimonio! Isaac ci vedrà nero dalla rabbia e deciderà di smascherare Antolina in pubblica piazza: nel bel mezzo di una cena, la metterà davanti alla verità mostrando le cartelle cliniche che dimostrano con certezza che era incinta di dodici settimane quando ha abortito. Una notizia, questa, che ferirà nel profondo Alvaro; Antolina continuerà a spergiurare e, fuori di sé dalla rabbia, attaccherà Elsa tirando in ballo la sua eredità. Alvaro si metterà in viaggio per scoprire tutta la verità sull’amante di Elsa.

Il Segreto anticipazioni future: Julieta e Saul abbandonano tutti, nuova vita per la coppia

Mentre Francisca Montenegro obbligherà Prudencio a riferirle tutto quello che accade a Puente Vieo (la sua attività di strozzino gli permetterà di scoprire verità scabrose), Saul e Julieta decideranno di lasciare per sempre il paesino dei mille misteri. Stando alle anticipazioni de Il Segreto dal 6 al 12 ottobre 2019, Cifuentes confesserà a Carmelo che, secondo lui, Saul non ha niente a che fare con il triste destino toccato ai Molero.

Le ultime anticipazioni su Maria de Il Segreto: cosa farà dopo la partenza di Roberto?

Maria Castaneda deciderà di restare a Puente Viejo dopo la partenza inaspettata di Roberto: non si sarebbe mai aspettata una decisione del genere da parte sua; Francisca continuerà quindi ad avere il controllo sulla sua vita e, grazie alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, sappiamo che sarà costretta ad abbandonare il paesino assieme a Raimundo e vi ritornerà dopo alcuni anni da sola… Nel frattempo dei ribelli assedieranno la scuola in cui insegna Adela e la Montenegro, inaspettatamente, prenderà le difese dell’insegnante.